The Guardian: спецслужбы Индии ликвидировали 20 террористов в Пакистане с 2020 года

Операции индийских спецслужб в Пакистане раскрывают широкую стратегию правительства Индии по борьбе с терроризмом, которая активизировалась в 2019 г. после теракта в Пулваме, когда террорист-смертник напал на военный конвой в Кашмире. По информации издания, объектами зарубежных операций индийских спецслужб также были политические диссиденты, включая сикхских активистов, проживающих как в Пакистане, так и на Западе.