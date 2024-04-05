The Guardian: спецслужбы Индии ликвидировали 20 террористов в Пакистане с 2020 года
Спецслужбы Индии по заданию правительства ликвидировали около 20 предполагаемых террористов на территории Пакистана с 2020 г., передает британская газета The Guardian со ссылкой на источники в разведывательных структурах.
По данным издания, операции по ликвидации якобы координировались ячейками индийских спецслужб в ОАЭ. Исполнителями выступали малоимущие пакистанцы или представители криминального сообщества. Им выплачивалось денежное вознаграждение. Индийская разведка вербовала джихадистов, «заставляя их поверить в то, что они убивают неверных», пишет газета.
Операции индийских спецслужб в Пакистане раскрывают широкую стратегию правительства Индии по борьбе с терроризмом, которая активизировалась в 2019 г. после теракта в Пулваме, когда террорист-смертник напал на военный конвой в Кашмире. По информации издания, объектами зарубежных операций индийских спецслужб также были политические диссиденты, включая сикхских активистов, проживающих как в Пакистане, так и на Западе.
В МИД Индии газете опровергли эти утверждения и назвали их «лживой и злонамеренной антииндийской пропагандой».
18 сентября 2023 г. премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные своей разведки, обвинил спецслужбы Индии в причастности к июньскому убийству оппозиционера и канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара на территории его страны. Он назвал произошедшее «неприемлемым нарушением» суверенитета Канады.
Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее (провинция Британская Колумбия, Канада) 18 июня 2023 г. Он выступал за независимость Халистана – несуществующего сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб, чей флаг напоминает флаг Украины. Правительство Индии признало Ниджара террористом и обвинило в том, что он возглавляет группу сепаратистов.
19 сентября Оттава выслала высокопоставленного индийского дипломата Павана Кумара Рая, который, по мнению канадцев, возглавлял легальную резидентуру внешней разведки Research and Analysis Wing (RAW, Отдел исследований и анализа) в этой стране. 21 сентября обе страны заявили о желании скорректировать численность сотрудников диппредставительств друг друга.