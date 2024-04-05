Кремль прокомментировал новые ограничения Японии в отношении России
Япония заняла недружественную позицию по отношению к России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя новые санкции на импорт товаров.
«Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций», – подчеркнул Песков.
5 апреля минэкономики Японии сообщило об ограничении экспорта в Россию 164 категорий товаров, включая автомобильное моторное масло, литиевые аккумуляторы, пластмассу и стальные изделия.
По его словам, на эти ограничения в Кремле смотрят так же, как и на предыдущие.
В санкционный список также попали оптическое оборудование, ручные электрические инструменты, яхты и другие прогулочные или спортивные суда, неорганические химикаты и драгоценные металлы, вольфрамовый порошок, никель-гидридные аккумуляторы, минеральные топлива и др. Санкции вступают в силу с 17 апреля.
Также Токио ввел запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Ограничение вступает в силу с 10 мая и касается камней от 1 карата.
1 марта Япония ввела санкции против 12 физлиц и 36 организаций, связанных с Россией. Ограничения затронули концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и «Базальт». Также санкции введены в отношении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), «Тинькофф банка», Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), ФГУП «Атомфлот» и др. Среди физлиц в черном списке, в частности, оказался Артем Усс – сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса.