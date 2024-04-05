Япония запретила экспорт в Россию 164 категории товаров

Россия считает вводимые в ее отношении санкции незаконными. В МИД РФ заявили, что Москва даст адекватный ответ на новые ограничения Японии. По мнению исполняющего обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергея Жесткого, санкции «противоречит всякой логике и практической целесообразности» и в конечном счете ударят по самой Японии.