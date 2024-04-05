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Япония запретила экспорт в Россию 164 категории товаров

Ведомости

Япония ограничила экспорт в Россию 164 категории товаров, включая автомобильное моторное масло, литиевые аккумуляторы, пластмассу и стальные изделия. Об этом сообщает минэкономики Японии.

В санкционный список также попали оптическое оборудование, ручные электрические инструменты, яхты и другие прогулочные или спортивные суда, неорганические химикаты и драгоценные металлы, вольфрамовый порошок, никель-гидридные аккумуляторы, минеральные топлива и др. Санкции вступают в силу с 17 апреля.

Также Токио ввел запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Ограничение вступает в силу с 10 мая и касается камней от 1 карата.

1 марта Япония ввела санкции против 12 физлиц и 36 организаций, связанных с Россией. Ограничения затронули концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и «Базальт». Также санкции введены в отношении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), «Тинькофф банка», Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), ФГУП «Атомфлот» и др. Среди физлиц в черном списке, в частности, оказался Артем Усс – сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса.

Россия считает вводимые в ее отношении санкции незаконными. В МИД РФ заявили, что Москва даст адекватный ответ на новые ограничения Японии. По мнению исполняющего обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергея Жесткого, санкции «противоречит всякой логике и практической целесообразности» и в конечном счете ударят по самой Японии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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