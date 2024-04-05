Япония запретила экспорт в Россию 164 категории товаров
Япония ограничила экспорт в Россию 164 категории товаров, включая автомобильное моторное масло, литиевые аккумуляторы, пластмассу и стальные изделия. Об этом сообщает минэкономики Японии.
В санкционный список также попали оптическое оборудование, ручные электрические инструменты, яхты и другие прогулочные или спортивные суда, неорганические химикаты и драгоценные металлы, вольфрамовый порошок, никель-гидридные аккумуляторы, минеральные топлива и др. Санкции вступают в силу с 17 апреля.
Также Токио ввел запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Ограничение вступает в силу с 10 мая и касается камней от 1 карата.
1 марта Япония ввела санкции против 12 физлиц и 36 организаций, связанных с Россией. Ограничения затронули концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и «Базальт». Также санкции введены в отношении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), «Тинькофф банка», Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), ФГУП «Атомфлот» и др. Среди физлиц в черном списке, в частности, оказался Артем Усс – сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса.
Россия считает вводимые в ее отношении санкции незаконными. В МИД РФ заявили, что Москва даст адекватный ответ на новые ограничения Японии. По мнению исполняющего обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергея Жесткого, санкции «противоречит всякой логике и практической целесообразности» и в конечном счете ударят по самой Японии.