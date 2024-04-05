МИД РФ вызвал посла Южной Кореи из-за введения односторонних санкций

Замглавы МИД РФ Андреем Руденко заявил послу, что введение правительством Южной Кореи односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как недружественный шаг, предпринятый на основании голословных обвинений в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН». Он уточнил, что это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения стран.