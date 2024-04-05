МИД РФ вызвал посла Южной Кореи из-за введения односторонних санкций
Посла Южной Кореи Ли До Хуна вызвали в Министерство иностранных дел России из-за односторонних санкций Сеула, сообщило дипведомство.
Замглавы МИД РФ Андреем Руденко заявил послу, что введение правительством Южной Кореи односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как недружественный шаг, предпринятый на основании голословных обвинений в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН». Он уточнил, что это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения стран.
«Было подчеркнуто, что РФ категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес», – говорится в сообщении дипведомства.
Россия призвала Корею отказаться от санкционно-силовых мер, которые провоцируют дальнейшее усиление напряженности и угрожают безопасности республики.
2 апреля МИД Южной Кореи сообщил о введении новых санкций против ряда физических и юридических лиц из РФ. Ведомство утверждает, что они сотрудничали с Северной Кореей.
В частности, под ограничения попали два российских судна Angara и Lady R, компании ООО «Интеллект» и ООО «Содействие» и их руководители – Сергей Козлов и Федор Панфилов. По данным южнокорейского МИДа, суда якобы перевозили северокорейские боеприпасы, а компании якобы финансировали ядерные и ракетные разработки КНДР с помощью привлечения северокорейских специалистов для работы в РФ.
28 марта Россия применила право вето и заблокировала представленный США проект резолюции по продлению до 30 апреля 2025 г. мандата группы экспертов комитета СБ ООН 1718 по санкциям в отношении КНДР. 13 из 15 членов совета проголосовали «за». Китай воздержался.
Санкции связаны с северокорейскими ядерными испытаниями и запусками баллистических ракет. В частности, под запрет попадают поставки, продажа или передача КНДР любой военной техники и вооружений. В Кремле заявили, что такая позиция больше соответствует интересам России.