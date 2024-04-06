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Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РФ на Украине

Ведомости

Самолеты Польши и ее союзников поднимались в воздух из-за активности дальней авиации России, говорится в сообщении оперативного командования вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети X.

«В воздушном пространстве используются польские и союзные самолеты, что может вызвать повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны», – говорится в сообщении.

Связана эта мера с тем, что российские самолеты наносили удары, по утверждению польской стороны, по объектам на территории Украины.

24 марта оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что российская крылатая ракета в 4:23 (6:23 мск) якобы нарушила воздушное пространство республики. Инцидент произошел в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства, объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, после чего покинул территорию республики. 29 марта самолеты Польши также поднимались в воздух из-за ночной активности авиации РФ.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава не предъявила доказательств нарушения российской ракетой воздушного пространства страны. В связи с этим дипломат отказался от визита в МИД Польши.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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