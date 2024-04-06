Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РФ на Украине

24 марта оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что российская крылатая ракета в 4:23 (6:23 мск) якобы нарушила воздушное пространство республики. Инцидент произошел в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства, объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, после чего покинул территорию республики. 29 марта самолеты Польши также поднимались в воздух из-за ночной активности авиации РФ.