Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на границе
Минобороны Армении и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах своих территорий. В Ереване назвали действия азербайджанских военных провокационными.
Позиции азербайджанской армии за последние сутки подвергались обстрелу 30 раз, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. В частности, вечером 5 апреля армянские ВС обстреляли позиции соседней страны в Товузском, Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском районах.
В Армении в ответ заявили, что в ночь с 5 на 6 апреля подразделения соседней республики открыли огонь по армянским позициям в приграничной зоне.
Стрельба, как заявили в оборонном ведомстве, велась с 23:25 до 02:20 мск по позициям в Сотки, Верин Шорже, Кути Гегаркуникской области, Аравусе Сюникского марза, Чинари и Мовсесе Тавушского марза.
Большая часть обстрелов азербайджанских военных носила «нецелевой и нерегулярный характер», утверждают в Ереване. Армянские военные также наблюдали вечером активное движение техники ВС Азербайджана в направлении Ишханасара.
«Очевидно, что упомянутые действия азербайджанской стороны имели провокационную цель с целью добиться инициирования аналогичных встречных действий со стороны подразделений ВС республики Армения, с целью получения фактов, «обосновавших» азербайджанскую дезинформацию. Подразделения вооруженных сил Армении, оценив ситуацию, не предприняли действий, способствующих дальнейшей эскалации, после чего ситуация вдоль границы успокоилась», – говорится в сообщении.
Ведомство также обвинило азербайджанскую сторону в распространении ложной информации о запланированной ротации частей армянский ВС.
31 марта пресс-служба азербайджанского минобороны сообщила, что Армения стягивает к границе боевую технику, артиллерийские установки и личный состав, но Баку решительно ответит на любую провокацию. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в Ереване активизировались реваншистские силы и «возросло количество подстрекательной информации», что приведет к обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации. В ответном заявлении армянское минобороны назвало информацию о переброске своих войск к азербайджанской границе не соответствующей действительности, а предполагаемые передвижения армянских военных – «автопробегом водителей-новобранцев».