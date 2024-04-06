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Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на границе

Ведомости

Минобороны Армении и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах своих территорий. В Ереване назвали действия азербайджанских военных провокационными.

Позиции азербайджанской армии за последние сутки подвергались обстрелу 30 раз, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. В частности, вечером 5 апреля армянские ВС обстреляли позиции соседней страны в Товузском, Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском районах.

В Армении в ответ заявили, что в ночь с 5 на 6 апреля подразделения соседней республики открыли огонь по армянским позициям в приграничной зоне.

Стрельба, как заявили в оборонном ведомстве, велась с 23:25 до 02:20 мск по позициям в Сотки, Верин Шорже, Кути Гегаркуникской области, Аравусе Сюникского марза, Чинари и Мовсесе Тавушского марза.

Большая часть обстрелов азербайджанских военных носила «нецелевой и нерегулярный характер», утверждают в Ереване. Армянские военные также наблюдали вечером активное движение техники ВС Азербайджана в направлении Ишханасара.

«Очевидно, что упомянутые действия азербайджанской стороны имели провокационную цель с целью добиться инициирования аналогичных встречных действий со стороны подразделений ВС республики Армения, с целью получения фактов, «обосновавших» азербайджанскую дезинформацию. Подразделения вооруженных сил Армении, оценив ситуацию, не предприняли действий, способствующих дальнейшей эскалации, после чего ситуация вдоль границы успокоилась», – говорится в сообщении.

Ведомство также обвинило азербайджанскую сторону в распространении ложной информации о запланированной ротации частей армянский ВС. 

31 марта пресс-служба азербайджанского минобороны сообщила, что Армения стягивает к границе боевую технику, артиллерийские установки и личный состав, но Баку решительно ответит на любую провокацию. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в Ереване активизировались реваншистские силы и «возросло количество подстрекательной информации», что приведет к обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации. В ответном заявлении армянское минобороны назвало информацию о переброске своих войск к азербайджанской границе не соответствующей действительности, а предполагаемые передвижения армянских военных – «автопробегом водителей-новобранцев».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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