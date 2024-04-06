Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на границе

31 марта пресс-служба азербайджанского минобороны сообщила, что Армения стягивает к границе боевую технику, артиллерийские установки и личный состав, но Баку решительно ответит на любую провокацию. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в Ереване активизировались реваншистские силы и «возросло количество подстрекательной информации», что приведет к обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации. В ответном заявлении армянское минобороны назвало информацию о переброске своих войск к азербайджанской границе не соответствующей действительности, а предполагаемые передвижения армянских военных – «автопробегом водителей-новобранцев».