FT: АUKUS рассматривает присоединение Японии к альянсу
Австралия, Великобритания и США, входящие в трехсторонний оборонный альянс AUKUS, рассматривают присоединение к нему Японии, передает газета Financial Times.
По информации издания, страны 8 апреля объявят о начале переговоров о привлечении новых членов в AUKUS. Белый дом надеется, что они смогут привести к присоединению Токио к альянсу. Переговоры министров обороны будут сосредоточены на втором компоненте партнерства, предполагающем сотрудничество в таких сферах, как гиперзвуковое оружие. Вопрос о первом компоненте, связанном с закупками Австралией атомных подводных лодок, в обсуждение не включен, пишет газета.
Трехстороннее заявление будет сделано в преддверии встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Вашингтоне 10 апреля.
5 апреля Кисида сообщил о планах Японии углубить сотрудничество с США в оборонной сфере из-за обеспокоенности развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По его словам, Китай расширяет свои возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая ядерный и ракетный потенциал, а также укрепляет сотрудничество с Россией. Активность КНР в Южно-Китайском море возрастает и становится более интенсивной. Кисида заметил, что в последний раз обеспечение национальной безопасности Японии в этом регионе было настолько же сложным во времена Второй мировой войны.