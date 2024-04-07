Буданов оценил уровень защищенности Крымского моста

После начала спецоперации на Украине произошли две крупные атаки на Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля прошлого года с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара.