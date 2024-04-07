Буданов оценил уровень защищенности Крымского моста
Россия хорошо защищает Крымский мост, заявил руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Мост усиленно охраняется и обороняется. Но сейчас над этим вопросом работают», – сказал Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD.
Благодаря операциям главы украинский разведки, как отмечает телеканал, Киев в последние месяцы смог «отбросить российский Черноморский флот в Крыму систематическими атаками». Это позволило Украине начать экспортировать зерно через Черное море, говорится в материале.
Буданов в том же интервью сообщил, что военные ожидают активизации наступательных действий российский войск в конце весны и начале лета, особенно в районе Донбасса. Ситуация на фронте сложная, но находится под контролем, добавил он. Без постоянной поддержки союзников, считает Буданов, Украине будет «катастрофически тяжело». Глава разведки выразил надежду, что ЕС компенсирует недостаток помощи США.
В конце марта Буданов заявил, что Украина готовится к нанесению ударов по железной дороге, которую Россия строит для возобновления железнодорожного сообщения между ДНР, Запорожской и Херсонской областями с Ростовом-на-Дону и Крымом. Процесс строительства уже почти завершен и это может представлять для Киева серьезную проблему, пояснил он.
В феврале глава ГУР пообещал России «новые сюрпризы» и призвал людей не пользоваться Крымским мостом.
В январе президент страны Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist заявил, что главной целью Украины в 2024 г. должна стать изоляция Крымского полуострова, в том числе путем разрушения Керченского моста. 23 августа 2022 г. Зеленский заявил, что Киев вернет полуостров любым способом, который посчитает правильным, и не будет консультироваться по этому поводу с другими странами.
После начала спецоперации на Украине произошли две крупные атаки на Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля прошлого года с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара.