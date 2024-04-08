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МИД: здание посольства Украины в Москве РФ сохранит в неприкосновенности

Ведомости

Здание посольства Украины в Москве останется в неприкосновенности после расторжения договора аренды на земельный участок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука.

Полищук отметил, что договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на аналогичное решение Киевского горсовета. Однако, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, даже в случае вооруженного конфликта и разрыва дипотношений государства должны уважать и охранять помещения представительств вместе с имуществом и архивами.

Полищук подчеркнул, что это в равной степени относится и к российской дипломатической собственности на Украине.

10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве, украинская сторона была об этом проинформирована.

В апреле 2023 г. Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий российского посольства на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Россия примет соответствующие меры из-за решения Киева. «Здесь же тоже есть земля под посольством Украины, и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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