МИД: здание посольства Украины в Москве РФ сохранит в неприкосновенности

В апреле 2023 г. Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий российского посольства на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Россия примет соответствующие меры из-за решения Киева. «Здесь же тоже есть земля под посольством Украины, и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься», – сказал он.