На бывшем спиртзаводе в Курской области начался пожар после атаки БПЛА

7 апреля над Белгородской и Брянской областями российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ. Попытку атаки пресекли около 16:00 мск, уточнили в оборонном ведомстве. Над Белгородской областью сбили 13 дронов, еще три перехватили над Брянской областью. В результате атаки Киева на село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области было нарушено энергоснабжение.