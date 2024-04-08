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На бывшем спиртзаводе в Курской области начался пожар после атаки БПЛА

Ведомости

Пожар начался на бывшем спиртзаводе недалеко от села Гуево Суджанского района после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Огонь разгорелся в помещении недействующего заводского клуба, его оперативно потушили. Никто из местных жителей не пострадал.

7 апреля над Белгородской и Брянской областями российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ. Попытку атаки пресекли около 16:00 мск, уточнили в оборонном ведомстве. Над Белгородской областью сбили 13 дронов, еще три перехватили над Брянской областью. В результате атаки Киева на село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области было нарушено энергоснабжение.

После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Саратовской области действует базовый уровень готовности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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