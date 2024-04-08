На бывшем спиртзаводе в Курской области начался пожар после атаки БПЛА
Пожар начался на бывшем спиртзаводе недалеко от села Гуево Суджанского района после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
Огонь разгорелся в помещении недействующего заводского клуба, его оперативно потушили. Никто из местных жителей не пострадал.
7 апреля над Белгородской и Брянской областями российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ. Попытку атаки пресекли около 16:00 мск, уточнили в оборонном ведомстве. Над Белгородской областью сбили 13 дронов, еще три перехватили над Брянской областью. В результате атаки Киева на село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области было нарушено энергоснабжение.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Саратовской области действует базовый уровень готовности.