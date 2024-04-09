В нескольких областях Украины произошли взрывы
Ночью 9 апреля звуки взрывов были слышны в Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщил украинский «24-й канал».
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале сообщал о воздушной тревоге в регионе. Около 02:00 сигнал был отменен. Главы остальных областей ситуацию не комментировали.
«24-й канал» утверждает, что в Днепропетровской области, в частности, были слышны взрывы в городе Каменском (ранее – Днепродзержинск). Издание «Общественное» пишет, что взрывы также фиксировались в Хмельницкой области. Воздушную тревогу, помимо упомянутых трех областей, объявляли в Винницкой, Львовской, Николаевской и Одесской областях.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.