В Киевской области прозвучали взрывы в ночь на 8 апреля

22 марта глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о более 15 взрывах на объектах энергетики. Агентство ТСН сообщало о проблемах с интернетом в Харьковской области, перебои в работе мобильной связи наблюдаются в самом Харькове. По данным украинских СМИ, взрывы также прозвучали в Киеве, Днепре, Сумах, Запорожье (находится под контролем Украины) и Ивано-Франковске. Кроме того, взрывы были слышны в Кривом Роге.