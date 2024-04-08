В Киевской области прозвучали взрывы в ночь на 8 апреля
Взрывы прозвучали в Киевской области в ночь на 8 апреля. В воздушном пространстве было зафиксировано беспилотное летающее устройство. Об этом сообщила Киевская военная администрация.
В администрации также сообщили о работе сил противовоздушной обороны. Жителей региона призвали позаботиться о своей безопасности и оставаться в укрытиях.
22 марта глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о более 15 взрывах на объектах энергетики. Агентство ТСН сообщало о проблемах с интернетом в Харьковской области, перебои в работе мобильной связи наблюдаются в самом Харькове. По данным украинских СМИ, взрывы также прозвучали в Киеве, Днепре, Сумах, Запорожье (находится под контролем Украины) и Ивано-Франковске. Кроме того, взрывы были слышны в Кривом Роге.