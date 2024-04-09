ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью сообщил о работе системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. По его словам, объекты инфраструктуры не получили повреждений. Информация о пострадавших не приводится. Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал о работе ПВО и средств РЭБ в регионе.