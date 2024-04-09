ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем
Российские средства ПВО сбили над акваторией Черного моря украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны РФ.
Атака произошла в ночь на 9 апреля. Помимо сбитой у побережья Крыма ракеты, четыре беспилотника были уничтожены над Белгородской и Воронежской областями.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью сообщил о работе системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. По его словам, объекты инфраструктуры не получили повреждений. Информация о пострадавших не приводится. Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал о работе ПВО и средств РЭБ в регионе.
Минобороны в своей недельной сводке ранее сообщило, что средствами ПВО за неделю с 23 по 30 марта было сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган», а также 1208 БПЛА.
Украина в течение последних месяцев увеличила интенсивность обстрелов приграничных регионов России, в частности Белгородской области, где ударам часто подвергается гражданская инфраструктура. 8 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил аграриям обеспечить всю сельскохозяйственную технику средствами защиты от украинских беспилотников.