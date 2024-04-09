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ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем

Ведомости

Российские средства ПВО сбили над акваторией Черного моря украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны РФ.

Атака произошла в ночь на 9 апреля. Помимо сбитой у побережья Крыма ракеты, четыре беспилотника были уничтожены над Белгородской и Воронежской областями.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью сообщил о работе системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. По его словам, объекты инфраструктуры не получили повреждений. Информация о пострадавших не приводится. Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал о работе ПВО и средств РЭБ в регионе.

Минобороны в своей недельной сводке ранее сообщило, что средствами ПВО за неделю с 23 по 30 марта было сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган», а также 1208 БПЛА.

Украина в течение последних месяцев увеличила интенсивность обстрелов приграничных регионов России, в частности Белгородской области, где ударам часто подвергается гражданская инфраструктура. 8 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил аграриям обеспечить всю сельскохозяйственную технику средствами защиты от украинских беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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