/ Политика

Фонд прогрессивной политики разделил партии на три типа

Анастасия Швецова

Фонд прогрессивной политики подготовил доклад «Партийно-политическое развитие страны после президентских выборов: чего ждать на ЕДГ-2024?» (есть в распоряжении «Ведомостей»), в котором подвел итоги выборов президента РФ. После выборов, победу на которых одержал Владимир Путин, сформировалась трехступенчатая партийно-политическая система, считают эксперты.

Это «Путинский центр», «Левый фланг» и «Либеральная теплица». Под первой ступенью подразумевается «признанная безальтернативность» и система, при которой «правые» смыслы сочетаются с «левыми». Речь идет о синтезе великодержавности, неотрадиционализме и рыночной экономики с социальным государством, атрибутами демократии и цифровизацией экономики.

«Левый фланг» отражает «сущностный консерватизм под социалистической символикой». Эксперты считают, что госаппарат продолжит попытки трансформировать КПРФ «в духе европейской социал-демократии» или же заменит партию на более лояльную. Эксперты обращают внимание, что «не в лучшей форме» сегодня находятся КПРФ (ее кандидат Николай Харитонов не смог занять второе место в ряде «красных» регионов) и «Справедливая Россия», при этом «наиболее печальная» картина складывается у последней (в выборах-2024 она не участвовала).

При этом ЛДПР «выпадает» из новой трехступенчатой системы кремлевских политических координат, говорится в докладе фонда. Президентские выборы показали, что партия Леонида Слуцкого не способна «топить» КПРФ даже «в самой простой и легкой ситуации», отмечают эксперты. В то же время они указывают на необходимость ЛДПР «для сохранения баланса».

Доклад подготовлен президентом Центра развития региональной политики Ильей Гращенковым, директором Фонда прогрессивной политики Олегом Бондаренко и профессором РАНХиГС Сергеем Серебренниковым.

Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. По их итогам Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% (более 76,27 млн) голосов. Явка на выборы составила 77,44% – рекорд для России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал результат Путина на президентских выборах беспрецедентным. На трех кандидатов от думских партий, участвовавших в выборах президента в 2024 г., пришлось суммарно 11,36% голосов избирателей. 9,92 млн человек проголосовали за представителя КПРФ Николая Харитонова (4,31%), «Новых людей» Владислава Даванкова (3,85%) и ЛДПР Леонида Слуцкого (3,2%).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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