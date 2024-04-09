Фонд прогрессивной политики разделил партии на три типа

«Левый фланг» отражает «сущностный консерватизм под социалистической символикой». Эксперты считают, что госаппарат продолжит попытки трансформировать КПРФ «в духе европейской социал-демократии» или же заменит партию на более лояльную. Эксперты обращают внимание, что «не в лучшей форме» сегодня находятся КПРФ (ее кандидат Николай Харитонов не смог занять второе место в ряде «красных» регионов) и «Справедливая Россия», при этом «наиболее печальная» картина складывается у последней (в выборах-2024 она не участвовала).