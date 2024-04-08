Думские партии хотят выдвинуться во всех округах на выборах в Мосгордуму

КПРФ также планирует закрыть все 45 округов, сообщил «Ведомостям» руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. «Пока о фамилиях говорить рано, но работа ведется. Много округов, где имеется несколько достойных потенциальных кандидатов. Будем вырабатывать решение по наиболее удачным кадрам», – сказал он. В 2019 г. партия получила 13 мандатов, но к 2024 г. во фракции КПРФ осталось только восемь депутатов (Николай Губенко умер, три депутата были лишены партбилетов, Олег Шереметьев осужден за мошенничество).