Думские партии хотят выдвинуться во всех округах на выборах в Мосгордуму

Думские партии хотят выдвинуться во всех округах на выборах в МосгордумуВыборы пройдут с большей явкой, чем в 2019 году, а недостатка в претендентах не будет, считают эксперты
В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в Мосгордуму (МГД). Все 45 депутатов будут избираться по одномандатным округам. Парламентские партии планируют выставить кандидатов во всех округах, сообщили их представители «Ведомостям».
В конце марта президиум политсовета столичного отделения «Единой России» сформировал оргкомитет праймериз. В него вошли 20 человек, среди них лидеры общественных организаций, активисты волонтерских движений, представители СМИ, предпринимательского сообщества.
Партия планирует выставить кандидатов во всех 45 округах, сказал замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, добавив, что они будут выбраны по итогам праймериз. В 2019 г. единороссы официально не выдвинули ни одного кандидата, но партия открыто поддержала самовыдвиженцев. 20 из них входят в партийную фракцию, еще пять – в объединение «Моя Москва».
КПРФ также планирует закрыть все 45 округов, сообщил «Ведомостям» руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. «Пока о фамилиях говорить рано, но работа ведется. Много округов, где имеется несколько достойных потенциальных кандидатов. Будем вырабатывать решение по наиболее удачным кадрам», – сказал он. В 2019 г. партия получила 13 мандатов, но к 2024 г. во фракции КПРФ осталось только восемь депутатов (Николай Губенко умер, три депутата были лишены партбилетов, Олег Шереметьев осужден за мошенничество).
«Справедливая Россия» раньше прочих начала готовиться к выборам в гордуму, запустив партийный проект «Справедливый кандидат» в разгар президентской кампании – в январе 2024 г. Руководитель московского отделения партии Дмитрий Гусев говорил журналистам, что всего 517 человек подали заявку на участие, 247 из них активно выполняли задания, 87 человек попали в «топ лидеров». От партии за один избирательный округ будут бороться два человека. В 2019 г. справороссам досталось всего три мандата.
ЛДПР, не получившая в 2019 г. ни одного мандата, «ставит себе задачу» их заполучить, выставив кандидатов во всех округах, сообщил «Ведомостям» представитель партии. «Эти кандидаты будут из числа опытных партийцев и тех, кто пришел в партию в рамках президентской кампании марта 2024 г.», – добавил собеседник. Ранее координатором московского отделения ЛДПР был депутат Красноярского горсовета Роман Крастелев.
«Новые люди» будут баллотироваться в МГД впервые (партия была создана в 2020 г.). Сейчас ведется предварительная работа с потенциальными кандидатами, партийцы также нацелены на покрытие всех округов, сообщил «Ведомостям» представитель партии.
«Яблоко», фракция которого состоит из четырех депутатов, сейчас ведет работу над политической платформой и программой кампании, сообщил «Ведомостям» руководитель фракции в МГД Максим Круглов. Все действующие депутаты – члены партии планируют переизбираться, добавил он. Конкретное количество округов, которое планируется покрыть, он не назвал. Впрочем, как минимум депутат Дарья Беседина (признана Минюстом иностранным агентом) сообщила «Ведомостям», что переизбираться не планирует. А депутат и бывший председатель партии Сергей Митрохин подтвердил «Ведомостям» свое намерение переизбираться в восьмой созыв МГД.
В 2019 г. только КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов в 45 округах, «Справедливая Россия» – в 41 округе, «Яблоко» – в 15. Явка составила 21,77%.
На этот раз партиям удастся закрыть каждый округ, небольшое поле для политических маневров не отталкивает потенциальных кандидатов в депутаты, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Желающими пойти на выборы могут быть люди из партийного аппарата, которые хотят обратить на себя внимание руководства, а также муниципальные депутаты, рассуждает он.
Стоит ожидать однозначно конкурентной кампании: можно рассчитывать на 5–6 человек на мандат с явкой примерно в 35–40%, предположил политолог Александр Асафов. На увеличение явки может повлиять применение дистанционного электронного голосования (в 2019 г. оно было только в трех округах в формате эксперимента), а также многодневного голосования, пояснил он.
В каждом округе в Москве свои электоральные предпочтения, свои традиционно сильные кандидаты, поэтому для парламентских партий это станет «своеобразным испытанием» и, возможно, временем новых союзов, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков (сотрудничает с партией «Новые люди»). Все предыдущие годы «аккумулятором московского протеста» были коммунисты, привлекавшие электорат, который не желал голосовать за кандидатов от власти, напоминает он.
Несмотря на это, партийный ландшафт изменится – в парламенте могут появиться «Новые люди», уверен политолог Александр Кынев. Коммунистам, которые в течение созыва испытывали внутренние противоречия, и «Яблоку» будет тяжелее вести кампанию, говорит он. Асафов считает, что на выборах в МГД будут заметны отголоски президентской кампании, в том числе роль вице-спикера Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова.
Абсолютное же большинство мест, предполагает эксперт, займут кандидаты «Единой России», которые воспринимаются в том числе как «команда Собянина», что дает им «определенный кредит доверия». Из-за этого оппозиционным кандидатам останется не очень большое электоральное пространство, они будут бороться за ограниченное количество мандатов, заключил политолог.