Осенние выборы могут пройти на базе новой системы «Выборы» 2.0

Осенние выборы могут пройти на базе новой системы «Выборы» 2.0Система должна успешно пройти тестирование
С 15 апреля по 31 мая Центризбирком (ЦИК) проведет общероссийское тестирование новой цифровой платформы государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 2.0, которую планируется применить в ходе единого дня голосования (ЕДГ) 8 сентября. Соответствующее постановление принято на заседании комиссии.
Если испытание системы пройдет успешно, то ГАС «Выборы» 2.0 будет задействована уже в ходе сентябрьских выборов, уточнил в беседе с «Ведомостями» зампред ЦИК Николай Булаев. «Сейчас ЦИК тестирует цифровую платформу, и, в случае если мы ее примем от [разработчика] «Ростелекома» и ее функционала в совокупности будет достаточно, чтобы мы полностью перешли со старой на новую платформу, мы начнем ее применять», – пояснил член комиссии Антон Лопатин.
По словам Лопатина, будут задействованы представители 77 избирательных комиссий, которым предстоит провести выборы в сентябре. Особенностью процесса станет полноценная имитация всех этапов избирательной кампании, за исключением использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ), добавил он. Планируется проверить готовность основных подсистем цифровой платформы, в частности программу автоматизации избирательных процессов, нормативно-справочную подсистему и интернет-портал ЦИК.
Первый этап апробации предполагает наличие вымышленных персонажей – кандидатов или представителей политических партий. На втором этапе будет выполняться имитация выборов (тестовое голосование пройдет с 22 по 24 мая), на третьем этапе ЦИК запросит отчеты у избиркомов субъектов и будут подведены итоги. Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин предложил не просто подвести итоги, но и подробно обсудить их. Комиссия инициативу поддержала.
Что такое ГАС «Выборы»
ГАС «Выборы» начала создаваться в 1994 г. и в 2000 г. была принята в эксплуатацию Центризбиркомом. В 2020 г. председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что в 2022 г. будет запущена новая цифровая платформа, которая заменит ГАС «Выборы». Над ее созданием ЦИК вместе с Минцифры и ПАО «Ростелеком» начал работу еще в 2019 г. Однако в 2022 г. этого не произошло. В июле 2023 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным Памфилова анонсировала запуск цифровой платформы к президентским выборам. Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов 15 ноября подчеркнул, что нужно активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая должна заменить ГАС «Выборы».
Согласно п. 6 ст. 4 закона о ГАС «Выборы» недопустимо использование других автоматизированных систем и информационных технологий в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов. В марте 2022 г. в закон добавили изменения, которые разрешают использовать иные автоматизированные системы, если это прописано в законе об основных гарантиях избирательных прав. При этом никаких изменений во второй закон внесено не было. Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что для ГАС «Выборы» 2.0 менять законодательство не придется. Речь идет о той же самой системе, которую просто усовершенствовали, пояснил политюрист Антон Рудаков: «Если по аналогии – есть программное обеспечение Windows, у него есть много разных версий, но это же все равно Windows, хотя системы формально разные». Если технически программу берут с новой архитектурой, используют другие алгоритмы, то это считается лишь апгрейдом старой системы, даже если какие-то процедуры и операции будут выполняться по-новому, сказал Рудаков. С ним согласился электоральный юрист Гарегин Митин, добавив, что если все же кардинальным образом изменятся, например, функции системы, то, скорее всего, придется вносить коррективы в закон о ГАС «Выборы», но не в закон об основных гарантиях избирательных прав.
Лопатин сказал, что стандарт избирательной системы предполагает применение внутренней цифровой платформы ГАС «Выборы» и сейчас речь, по сути, идет о ее обновлении, но при этом подчеркнул, что новая цифровая платформа «кардинально отличается по алгоритмам и компонентам».
Предыдущее голосование в рамках тренировки по использованию программно-технического комплекса ДЭГ, ГАС «Выборы» и новой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0 проходило 15–17 ноября, писали «Ведомости». В ЦИК посчитали тестирование успешным.
Осенью в ЕДГ пройдет порядка 3500 избирательных кампаний различного уровня в 40 регионах: довыборы в Госдуму, выборы 19 глав субъектов (16 прямых и трое через голосование в парламенте), выборы депутатов заксобраний в 13 субъектах и множество выборов на муниципальном уровне.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман