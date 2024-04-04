Осенние выборы могут пройти на базе новой системы «Выборы» 2.0

Согласно п. 6 ст. 4 закона о ГАС «Выборы» недопустимо использование других автоматизированных систем и информационных технологий в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов. В марте 2022 г. в закон добавили изменения, которые разрешают использовать иные автоматизированные системы, если это прописано в законе об основных гарантиях избирательных прав. При этом никаких изменений во второй закон внесено не было. Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что для ГАС «Выборы» 2.0 менять законодательство не придется. Речь идет о той же самой системе, которую просто усовершенствовали, пояснил политюрист Антон Рудаков: «Если по аналогии – есть программное обеспечение Windows, у него есть много разных версий, но это же все равно Windows, хотя системы формально разные». Если технически программу берут с новой архитектурой, используют другие алгоритмы, то это считается лишь апгрейдом старой системы, даже если какие-то процедуры и операции будут выполняться по-новому, сказал Рудаков. С ним согласился электоральный юрист Гарегин Митин, добавив, что если все же кардинальным образом изменятся, например, функции системы, то, скорее всего, придется вносить коррективы в закон о ГАС «Выборы», но не в закон об основных гарантиях избирательных прав.