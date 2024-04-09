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Bloomberg: Китай направит самых высокопоставленных чиновников в Северную Корею

Ведомости

Китай 11 апреля направит в Северную Корею делегацию из наиболее высокопоставленных чиновников впервые почти за пять лет на фоне сближения Пхеньяна с Россией, пишет агентство Bloomberg.

В частности, КНДР посетит председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, которого издание обозначило «третьей по значимости» фигурой в китайской политике. Как сообщили в МИД Китая, делегация пробудет в Пхеньяне до 13 апреля.

«Отправка высокопоставленной делегации с официальным визитом доброй воли отражает глубокую дружбу между нашими двумя странами и то огромное значение, которое Китай придает этому», – приводит издание заявление официального представителя МИД Китая Мао Нин касательно посещения китайскими политиками северокорейской столицы.

Раннее из высокопоставленных управленцев КНР Северную Корею посещал председатель Си Цзиньпин в июне 2019 г.

В январе 2024 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин посетит Пхеньян в обозримом будущем. Ранее Северную Корею посещал министр обороны России Сергей Шойгу, его визит пришелся на июль 2023 г., когда праздновалось окончание Корейской войны.

13 сентября 2023 г. Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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