Bloomberg: Китай направит самых высокопоставленных чиновников в Северную Корею
Китай 11 апреля направит в Северную Корею делегацию из наиболее высокопоставленных чиновников впервые почти за пять лет на фоне сближения Пхеньяна с Россией, пишет агентство Bloomberg.
В частности, КНДР посетит председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, которого издание обозначило «третьей по значимости» фигурой в китайской политике. Как сообщили в МИД Китая, делегация пробудет в Пхеньяне до 13 апреля.
«Отправка высокопоставленной делегации с официальным визитом доброй воли отражает глубокую дружбу между нашими двумя странами и то огромное значение, которое Китай придает этому», – приводит издание заявление официального представителя МИД Китая Мао Нин касательно посещения китайскими политиками северокорейской столицы.
Раннее из высокопоставленных управленцев КНР Северную Корею посещал председатель Си Цзиньпин в июне 2019 г.
В январе 2024 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин посетит Пхеньян в обозримом будущем. Ранее Северную Корею посещал министр обороны России Сергей Шойгу, его визит пришелся на июль 2023 г., когда праздновалось окончание Корейской войны.
13 сентября 2023 г. Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».