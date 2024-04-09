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Байден продлил антироссийские санкции

Ведомости

Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций против России, введенных Вашингтоном в связи с «вредоносной деятельностью правительства РФ». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Белого дома.

«В соответствии с разделом 202(d) закона о национальных чрезвычайных ситуациях я продлеваю на 1 год действие национальной чрезвычайной ситуации <...> Настоящее уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре и передано в конгресс», – указано в сообщении Байдена.

Упомянутые в уведомлении санкции президента США были введены в апреле 2021 г. Их целью была названа «борьба с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике» США, которую несет «вредоносная деятельность правительства» России.

В частности, под таким родом деятельности в документе подразумевается «подрыв проведения свободных и справедливых демократических выборов», участие и содействие «вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий», использование транснациональной коррупции «для влияния на иностранные правительства» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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