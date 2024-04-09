Байден продлил антироссийские санкции

«В соответствии с разделом 202(d) закона о национальных чрезвычайных ситуациях я продлеваю на 1 год действие национальной чрезвычайной ситуации <...> Настоящее уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре и передано в конгресс», – указано в сообщении Байдена.