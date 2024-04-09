Байден продлил антироссийские санкции
Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций против России, введенных Вашингтоном в связи с «вредоносной деятельностью правительства РФ». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Белого дома.
«В соответствии с разделом 202(d) закона о национальных чрезвычайных ситуациях я продлеваю на 1 год действие национальной чрезвычайной ситуации <...> Настоящее уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре и передано в конгресс», – указано в сообщении Байдена.
Упомянутые в уведомлении санкции президента США были введены в апреле 2021 г. Их целью была названа «борьба с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике» США, которую несет «вредоносная деятельность правительства» России.
В частности, под таким родом деятельности в документе подразумевается «подрыв проведения свободных и справедливых демократических выборов», участие и содействие «вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий», использование транснациональной коррупции «для влияния на иностранные правительства» и др.