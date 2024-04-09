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СМИ: в финском Миккели разместят штаб сухопутных войск НАТО

Ведомости

В финском городе Миккели создается штаб сухопутных войск НАТО. Об этом сообщает газета Iltalehdelle со ссылкой на источники в сфере внешней политики и политики безопасности. Миккели находится в 140 км от российско-финской границы и в 250 км от Санкт-Петрбурга.

Штаб-квартира НАТО в Миккели будет подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США. В будущем руководство наземными операциями НАТО в северных странах будет осуществляться из Южного Саво. В мирное время штаб будет планировать и проводить учения НАТО в регионе. В Миккели создается так называемый штаб повышенной готовности, который будет работать круглосуточно.

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам сообщил Iltalehdelle, что норвежцы хотят, чтобы в новой командной структуре НАТО все страны Северной Европы были под командованием Норфолка.

«Мы согласны с этим и работаем над этим уже некоторое время. Чтобы по-настоящему воспользоваться преимуществами присутствия всех северных стран в НАТО, важно, чтобы все вооружения находились в одном штабе», – заявил Грам.

Источники из сферы внешней политики и политики безопасности сообщают Iltalehdelle, что позиция Норвегии оказала решающее влияние. Грам подчеркивает, что Норвегия оказала сильную политическую поддержку усилиям финского руководства по созданию в Финляндии штаб-квартиры ВВС НАТО.

Миккели был выбран в качестве места расположения по нескольким причинам. В городе находится штаб сухопутных войск Финляндии. В Миккели также есть аэропорт. В городе сильны военные традиции. Издание также напомнило, что Южное Саво – родной уезд министра обороны Антти Хяккянена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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