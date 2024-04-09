СМИ: в финском Миккели разместят штаб сухопутных войск НАТО

Штаб-квартира НАТО в Миккели будет подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США. В будущем руководство наземными операциями НАТО в северных странах будет осуществляться из Южного Саво. В мирное время штаб будет планировать и проводить учения НАТО в регионе. В Миккели создается так называемый штаб повышенной готовности, который будет работать круглосуточно.