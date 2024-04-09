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Вице-президент ЕК заявил о трудностях согласования 14 пакета санкций против РФ

Ведомости

Возможности для принятия новых мер против России в рамках 14-го пакета санкции Евросоюза становятся все более ограниченными. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Мы видим, что дискуссии между государствами-членами ЕС становятся все более сложными. Наше внимание переключается на обеспечение надлежащего и единообразного применения существующих санкций, устранение лазеек и борьбу с обходом и уклонением от них. Европейская комиссия постоянно следит за изменениями в торговых данных», – объяснил Домбровскис.

Он также сообщил, что ЕК предложила повысить штрафные тарифы на импорт российских и белорусских зерновых, масличных культур и производных. Цель этих санкций – не допустить дестабилизации рынка ЕС российским зерном, не дать России использовать доходы от этого экспорта, а также убедиться, что нелегальный экспорт украинского зерна не попадет на рынок ЕС.

По словам вице-президента ЕК, 14-й пакет ограничительных мер скорее всего будет содержать сильный уклон в сторону борьбы с обходом санкций, например, в морском секторе.

«Мы также рассматриваем вопрос о том, как предотвратить обход санкций через западные дочерние компании, работающие в странах за пределами Европы. С точки зрения ЕС, материнские компании ЕС, сохраняющие влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, проводимые этими дочерними компаниями», – объяснил Домбровскис.

Совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций в феврале.  В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, среди которых есть компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

В начале февраля в рамках выступления на форуме «Все для победы!» президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России растет вопреки санкционному давлению и уже стала первой в Европе по объему и паритету покупательной способности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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