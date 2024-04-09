Вице-президент ЕК заявил о трудностях согласования 14 пакета санкций против РФ
Возможности для принятия новых мер против России в рамках 14-го пакета санкции Евросоюза становятся все более ограниченными. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«Мы видим, что дискуссии между государствами-членами ЕС становятся все более сложными. Наше внимание переключается на обеспечение надлежащего и единообразного применения существующих санкций, устранение лазеек и борьбу с обходом и уклонением от них. Европейская комиссия постоянно следит за изменениями в торговых данных», – объяснил Домбровскис.
Он также сообщил, что ЕК предложила повысить штрафные тарифы на импорт российских и белорусских зерновых, масличных культур и производных. Цель этих санкций – не допустить дестабилизации рынка ЕС российским зерном, не дать России использовать доходы от этого экспорта, а также убедиться, что нелегальный экспорт украинского зерна не попадет на рынок ЕС.
По словам вице-президента ЕК, 14-й пакет ограничительных мер скорее всего будет содержать сильный уклон в сторону борьбы с обходом санкций, например, в морском секторе.
«Мы также рассматриваем вопрос о том, как предотвратить обход санкций через западные дочерние компании, работающие в странах за пределами Европы. С точки зрения ЕС, материнские компании ЕС, сохраняющие влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, проводимые этими дочерними компаниями», – объяснил Домбровскис.
Совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций в феврале. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, среди которых есть компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.
В начале февраля в рамках выступления на форуме «Все для победы!» президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России растет вопреки санкционному давлению и уже стала первой в Европе по объему и паритету покупательной способности.