Вице-президент ЕК заявил о трудностях согласования 14 пакета санкций против РФ

Он также сообщил, что ЕК предложила повысить штрафные тарифы на импорт российских и белорусских зерновых, масличных культур и производных. Цель этих санкций – не допустить дестабилизации рынка ЕС российским зерном, не дать России использовать доходы от этого экспорта, а также убедиться, что нелегальный экспорт украинского зерна не попадет на рынок ЕС.