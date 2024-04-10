ЦИК проверит возможные попытки двойного голосования на выборах

Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. По их итогам Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% (более 76,27 млн) голосов. Явка составила 77,44%, что является историческим рекордом для России. В РФ было открыто более 94 000 избирательных участков, почти 300 участков работало в 144 зарубежных странах.