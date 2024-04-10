ЦИК проверит возможные попытки двойного голосования на выборах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проверит данные о возможных попытках проголосовать на выборах президента РФ дважды. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.
«Будут проверены те случаи, когда избиратель подал заявление о голосовании по месту нахождения в рамках механизма “Мобильный избиратель”, а голосовал на избирательном участке по месту жительства», – пояснили в ЦИК.
Для этого по поручению председателя ЦИК Эллы Памфиловой создана рабочая группа. Итоги проверки подведут до 24 апреля.
Член Центризбиркома России Антон Лопатин на заседании заявил, что проверка пройдет почти на 7000 избирательных участков. Будут рассмотрены голоса 4630 избирателей. Списки проверят на участках в 89 регионах РФ, семи зарубежных странах (в Армении, Венгрии, Казахстане, Кипре, ОАЭ, Турции и Таиланде), а также в городе Байконуре.
Если будут выявлены случаи двойного голосования, материалы направят в правоохранительные органы, уточнил Лопатин.
Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. По их итогам Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% (более 76,27 млн) голосов. Явка составила 77,44%, что является историческим рекордом для России. В РФ было открыто более 94 000 избирательных участков, почти 300 участков работало в 144 зарубежных странах.