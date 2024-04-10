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ЦИК проверит возможные попытки двойного голосования на выборах

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проверит данные о возможных попытках проголосовать на выборах президента РФ дважды. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.

«Будут проверены те случаи, когда избиратель подал заявление о голосовании по месту нахождения в рамках механизма “Мобильный избиратель”, а голосовал на избирательном участке по месту жительства», – пояснили в ЦИК.

Для этого по поручению председателя ЦИК Эллы Памфиловой создана рабочая группа. Итоги проверки подведут до 24 апреля.

Член Центризбиркома России Антон Лопатин на заседании заявил, что проверка пройдет почти на 7000 избирательных участков. Будут рассмотрены голоса 4630 избирателей. Списки проверят на участках в 89 регионах РФ, семи зарубежных странах (в Армении, Венгрии, Казахстане, Кипре, ОАЭ, Турции и Таиланде), а также в городе Байконуре.

Если будут выявлены случаи двойного голосования, материалы направят в правоохранительные органы, уточнил Лопатин.

Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. По их итогам Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% (более 76,27 млн) голосов. Явка составила 77,44%, что является историческим рекордом для России. В РФ было открыто более 94 000 избирательных участков, почти 300 участков работало в 144 зарубежных странах. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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