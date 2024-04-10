Котяков рассказал Путину о мерах соцподдержки россиян
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки, которые оказываются россиянам, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам министра, в настоящий момент в России по поручению главы государства ведется работа по предоставлению мер поддержки в удобном для россиян формате на территории всей страны. Услуги предоставляются по заявлению или при наступлении определенной жизненной ситуации. На федеральном уровне в такой формат работы переведена 41 мера поддержки, до конца этого года будет преобразовано еще 29.
«На федеральном уровне мы к концу 2024 г. закончим внедрение принципа социального казначейства по всем мерам федеральной поддержки», – подчеркнул Котяков.
В качестве примера применения принципа социального казначейства министр привел единое пособие для детей в возрасте до 17 лет и беременных женщин. Сегодня оно назначается по заявлению гражданина. Получив его, социальный фонд собирает все необходимые сведения посредством межведомственных запросов. Коткяков уточнил, что это около 40 видов сведений. В течение десяти дней по 99,5% случаев назначается пособие.
«Нужно понимать, что эта мера достаточно многочисленная с точки зрения выплат. Сегодня мы этой мерой охватываем в нашей стране 11 млн детей и порядка 400 000 беременных женщин», – отметил министр.
Основной целью является предоставление мер поддержки россиянам без заявления, а при наступлении определенной жизненной ситуации. Так, например, с 2020 г. в России материнский капитал предоставляется по факту рождения ребенка. Молодым родителям требуется лишь зарегистрировать ребенка в органах ЗАГС, после чего в течение семи дней в личный кабинет на Едином портале государственных услуг поступит сертификат. С 2020 г. было предоставлено 3 млн сертификатов на материнский капитал, заметил Котяков.
При этом ведется работа и над упрощением процедуры использования средств сертификата. В рамках материнского капитала деньги на первоначальный взнос по ипотечным программам можно направить через мобильное приложение по телефону. Ведется работа по обеспечению возможности оплаты образовательных услуг без необходимости прихода в отделения Социального фонда.
Таким же проактивным форматом в 2023 г. было затронуто уже 11 мер поддержки, пояснил министр.
1 апреля Минцифры сообщило о согласовании проекта постановления об увеличении общего лимита по IT-ипотеке до 700 млрд руб., дополнительные средства будут доведены банкам уже в этом месяце. 6 февраля представитель Минфина сообщил, что ведомство поддерживает повышение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы.
Банки ранее сообщили об исчерпании выделенного лимита по программе IT-ипотеки. В ВТБ отмечали, что с начала работы программы льготные кредиты выданы 11 000 IT-специалистов, а общий объем сделок составил почти 108 млрд руб.
Программа льготной ипотеки для айтишников действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе 15%. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников – 18 млн руб., для остальных регионов – 9 млн руб.
Ипотеку могут оформить сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 000 руб. до 150 000 руб. в зависимости от региона.