Котяков рассказал Путину о мерах соцподдержки россиян

По словам министра, в настоящий момент в России по поручению главы государства ведется работа по предоставлению мер поддержки в удобном для россиян формате на территории всей страны. Услуги предоставляются по заявлению или при наступлении определенной жизненной ситуации. На федеральном уровне в такой формат работы переведена 41 мера поддержки, до конца этого года будет преобразовано еще 29.