Правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей

По итогам 2022 г. спрос на программу оказался меньше ожидаемого, и в январе 2023 г. правительство смягчило условия программы: льготные условия по ипотеке стали доступны сотрудникам аккредитованных при Минцифры IТ-компаний в возрасте от 18 лет. В сентябре того же года кабмин отменил требование к уровню минимальной зарплаты для заемщиков в возрасте до 35 лет.