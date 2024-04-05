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Правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей

Займы, по оценке Мишустина, смогут оформить не менее 15 000 айтишников
Ведомости

Объем средств на выдачу льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний увеличен на 200 млрд руб., объявили в правительстве России.

«Общий лимит средств в рамках программы увеличен на 200 млрд руб. – с 500 млрд до 700 млрд руб.», – говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, займы на покупку квартиры, дома или земельного участка под строительство смогут оформить не менее 15 000 IT-специалистов.

1 апреля Минцифры сообщило о согласовании проекта постановления об увеличении общего лимита по IT-ипотеке до 700 млрд руб., дополнительные средства будут доведены банкам уже в этом месяце. 6 февраля представитель Минфина сообщил, что ведомство поддерживает повышение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы.

Банки ранее сообщили об исчерпании выделенного лимита по программе IT-ипотеки. В ВТБ отмечали, что с начала работы программы льготные кредиты выданы 11 000 IT-специалистов, а общий объем сделок составил почти 108 млрд руб.

Программа льготной ипотеки для айтишников действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе 15%. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников – 18 млн руб., для остальных регионов – 9 млн руб.

Ипотеку могут оформить сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 000 руб. до 150 000 руб. в зависимости от региона.

По итогам 2022 г. спрос на программу оказался меньше ожидаемого, и в январе 2023 г. правительство смягчило условия программы: льготные условия по ипотеке стали доступны сотрудникам аккредитованных при Минцифры IТ-компаний в возрасте от 18 лет. В сентябре того же года кабмин отменил требование к уровню минимальной зарплаты для заемщиков в возрасте до 35 лет.

Чаще всего льготной программой пользуются в Москве (13 700), Санкт-Петербурге (6100) и Московской области (4200), сообщили в Минцифры. Всего за время реализации меры поддержки банки получили 167 000 заявок от специалистов, было выдано 51 100 ипотечных кредитов на 447 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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