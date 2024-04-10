Швейцария выделит $5,55 млрд на восстановление экономики Украины до 2036 года

«Швейцария оказывает гуманитарную помощь и поддерживает экономическое развитие и долгосрочное восстановление Украины <...> До 2036 г. на эти цели планируется выделить в общей сложности 5 млрд швейцарских франков. В качестве первого шага к 2028 г. из бюджета международного сотрудничества будет выделено около 1,5 млрд швейцарских франков», – указано в сообщении правительства.