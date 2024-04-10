Швейцария выделит $5,55 млрд на восстановление экономики Украины до 2036 года
Федеральный совет Швейцарии планирует выделить до 2036 г. 5 млрд франков ($5,55 млрд) на восстановление экономики Украины, заявило швейцарское правительство.
«Швейцария оказывает гуманитарную помощь и поддерживает экономическое развитие и долгосрочное восстановление Украины <...> До 2036 г. на эти цели планируется выделить в общей сложности 5 млрд швейцарских франков. В качестве первого шага к 2028 г. из бюджета международного сотрудничества будет выделено около 1,5 млрд швейцарских франков», – указано в сообщении правительства.
В ноябре 2023 г. президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что страна предоставит Украине пакет помощи более чем на 100 млн евро.
В июле 2022 г. в швейцарском Лугано была проведена конференция по восстановлению Украины. По завершении конференции была принята декларация, заложившая основу для восстановление Украины.