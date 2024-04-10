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Столтенберг посчитал «законными» удары ВСУ по целям вне зоны спецоперации

Ведомости

Нанесение Украиной ударов по военным целям за пределами зоны специальной военной операции «законно», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом, передает Nova News.

«Это часть права Украины на самооборону», – полагает Столтенберг.

Он добавил, что не станет давать Украине конкретные советы, какие цели страна должна или не должна атаковать.

9 апреля глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления перед комитетом сената США по вооруженным силам подчеркнул, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут повлиять на энергетические рынки мира.

22 марта Financial Times со ссылкой на источники написала, что США призывают Украину прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ, так как опасаются, что это может вызвать рост мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры.

Издание отметило, что своими ударами по российским НПЗ Киев надеется сократить финансирование Москвой проведение спецоперации, а также подтолкнуть США одобрить новый пакет военной помощи.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле предпочли бы, чтобы США призвали Украину не наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в целом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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