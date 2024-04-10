Столтенберг посчитал «законными» удары ВСУ по целям вне зоны спецоперации
Нанесение Украиной ударов по военным целям за пределами зоны специальной военной операции «законно», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом, передает Nova News.
«Это часть права Украины на самооборону», – полагает Столтенберг.
Он добавил, что не станет давать Украине конкретные советы, какие цели страна должна или не должна атаковать.
9 апреля глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления перед комитетом сената США по вооруженным силам подчеркнул, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут повлиять на энергетические рынки мира.
22 марта Financial Times со ссылкой на источники написала, что США призывают Украину прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ, так как опасаются, что это может вызвать рост мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры.
Издание отметило, что своими ударами по российским НПЗ Киев надеется сократить финансирование Москвой проведение спецоперации, а также подтолкнуть США одобрить новый пакет военной помощи.
В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле предпочли бы, чтобы США призвали Украину не наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в целом.