Собянин снял Молоткова с поста главы департамента образования и науки Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, следует из указа, опубликованного на портале правительства Москвы.
«Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе», – говорится в указе.
Новым главой столичного департамента образования и науки на срок полномочий мэра Москвы Собянин назначил Ирину Каклюгину. Ранее Каклюгина занимала пост вице-губернатора Московской области.