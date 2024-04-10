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ЛДПР запустила проект для поиска кандидатов на осенние выборы

Ведомости

ЛДПР официально запустила партийный кадровый проект «ЛЛПР.Старт» для отбора кандидатов на предстоящий единый день голосования (ЕДГ) 8 сентября, включая выборы в Мосгордуму.

Глава партии Леонид Слуцкий заявил, что это «мощный социальный лифт», который позволит талантливым людям выполнять «самые серьезные задачи на передовом рубеже российской политики». На выборах в Мосгордуму партия выставит кандидатов от каждого избирательного округа, ЛДПР будет ориентироваться в первую очередь на участников проекта. Также Слуцкий заявил, что в проект будут вовлечены и участники спецоперации: «Нам сегодня важно, что люди, с которыми можно идти в разведку, являются неотъемлемой частью кадрового резерва ЛДПР». Наконец, глава партии заверил, что они позволят участникам занять «самые серьезные должности» и работать на «самых серьезных направлениях». На выборах в Мосгордуму 2019 г. ЛДПР не удалось получить ни одного мандата.

Кадровые проекты есть и у других партий. «Единая Россия» запустила с 25 марта проект «ПолитСтарт». Для кандидатов организуют обучение и сопровождение в ходе процедуры и дальнейшей избирательной кампании, рассказал руководитель Высшей партийной школы, замруководителя Центрального исполкома «Единой России» Роман Романов.

«Особое внимание второй год подряд обратим на ветеранов СВО, участников спецоперации, волонтеров и медиков, связанных со спецоперацией», – говорил он.

«Справедливая Россия» раньше прочих начала готовиться к выборам в гордуму, запустив партийный проект «Справедливый кандидат». Руководитель московского отделения партии Дмитрий Гусев говорил журналистам, что всего 517 человек подали заявку на участие, 247 из них активно выполняли задания, 87 человек попали в «топ лидеров». От партии за один избирательный округ будут бороться два человека. В 2019 г. справороссам досталось всего три мандата.

В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в Мосгордуму (МГД). Все 45 депутатов будут избираться по одномандатным округам. Парламентские партии планируют выставить кандидатов во всех округах, писали ранее «Ведомости».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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