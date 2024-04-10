ЛДПР запустила проект для поиска кандидатов на осенние выборы

Глава партии Леонид Слуцкий заявил, что это «мощный социальный лифт», который позволит талантливым людям выполнять «самые серьезные задачи на передовом рубеже российской политики». На выборах в Мосгордуму партия выставит кандидатов от каждого избирательного округа, ЛДПР будет ориентироваться в первую очередь на участников проекта. Также Слуцкий заявил, что в проект будут вовлечены и участники спецоперации: «Нам сегодня важно, что люди, с которыми можно идти в разведку, являются неотъемлемой частью кадрового резерва ЛДПР». Наконец, глава партии заверил, что они позволят участникам занять «самые серьезные должности» и работать на «самых серьезных направлениях». На выборах в Мосгордуму 2019 г. ЛДПР не удалось получить ни одного мандата.