Bloomberg: в США считают удар Ирана по Израилю неизбежным

Потенциальное нападение с использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни, сообщили источники. «Это скорее вопрос того, когда произойдет удар, а не если он произойдет, сказал один из собеседников, основываясь на оценках разведки США и Израиля», – говорится в материале.