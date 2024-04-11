Bloomberg: в США считают удар Ирана по Израилю неизбежным
США и союзники считают неизбежным ответный удар Ирана по Израилю, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.
Потенциальное нападение с использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни, сообщили источники. «Это скорее вопрос того, когда произойдет удар, а не если он произойдет, сказал один из собеседников, основываясь на оценках разведки США и Израиля», – говорится в материале.
Угрозы Тегерана связаны с авиационным ударом по зданию иранского консульства в Дамаске в Сирии со стороны Израиля 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено. По последним данным, погибли 13 человек. Иранское новостное агентство Iran Press сообщало, что среди погибших – бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Посол Израиля в Москве Симона Гальперин 3 апреля заявила, что здание, уничтоженное в результате израильского удара по Дамаску, было не консульством Ирана, а соседней постройкой.
3 апреля газета The New York Times писала, что американские чиновники опасаются, что израильский удар по консульству Ирана в Дамаске может обострить боевые действия в регионе и побудить к ответным ударам по силам США и Израиля. Бывший высокопоставленный чиновник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ральф Гофф, служивший на Ближнем Востоке, в интервью газете назвал израильский удар «невероятно безрассудным».