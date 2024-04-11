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Польша подняла самолеты из-за «активности российской авиации»

Ведомости

Самолеты Польши и союзных стран подняли в небо из-за ночной активности дальней авиации РФ. Об этом сообщает оперативное командование польских вооруженных сил республики в X.

«Обратите внимание, что в воздушном пространстве эксплуатируются польские и союзные самолеты, что может вызывать повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны», – сказано в сообщении.

Активность российской авиации якобы связана с Украиной, утверждают польские военные.

Ночью 11 апреля на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Харькове, подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Львовской и Ивано-Франковской областях, сообщало «Общественное». Кроме того, серии взрывов наблюдались в Киевской области.

В результате были повреждены объекты энергетики в Киевской, Львовской и Харьковской областях, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Его слова приводятся в Telegram-канале минэнерго Украины. По данным энергохолдинга «ДТЭК», серьезные повреждения получили две тепловые электростанции (ТЭС). Их местоположение не уточняется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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