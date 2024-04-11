Польша подняла самолеты из-за «активности российской авиации»
Самолеты Польши и союзных стран подняли в небо из-за ночной активности дальней авиации РФ. Об этом сообщает оперативное командование польских вооруженных сил республики в X.
«Обратите внимание, что в воздушном пространстве эксплуатируются польские и союзные самолеты, что может вызывать повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны», – сказано в сообщении.
Активность российской авиации якобы связана с Украиной, утверждают польские военные.
Ночью 11 апреля на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Харькове, подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Львовской и Ивано-Франковской областях, сообщало «Общественное». Кроме того, серии взрывов наблюдались в Киевской области.
В результате были повреждены объекты энергетики в Киевской, Львовской и Харьковской областях, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Его слова приводятся в Telegram-канале минэнерго Украины. По данным энергохолдинга «ДТЭК», серьезные повреждения получили две тепловые электростанции (ТЭС). Их местоположение не уточняется.