Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена об исходе конфликта на Украине
Заявление президента США Джо Байдена об условии окончания конфликта на Украине является абсолютным злом. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…". <...> Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джозефа Робинетта Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира…», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
10 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой Байден заявил, что боевые действия на Украине закончатся тогда, когда спикер палаты представителей США Майк Джонсон проведет голосование по вопросу дополнительного финансирования для Киева. По утверждению американского лидера, инициатива пользуется в конгрессе поддержкой подавляющего большинства.
В конце марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что ВСУ находятся в стагнации в зоне боевых действий из-за нехватки ресурсов. До этого на дефицит боеприпасов также указывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ситуация для Киева осложняется затягиванием принятия в конгрессе США законопроекта о дополнительном финансировании Украины на $60 млрд.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 г. Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».