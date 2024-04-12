В Крыму назвали «колоссальным» ущерб от нахождения в составе Украины

О начале подсчета суммы ущерба из-за энергетической блокады стало известно в ноябре 2023 г. Тогда Константинов прогнозировал, что сумма потерь от энергоблокады будет больше, чем от водной. В октябре 2023 г. суд взыскал с Украины в пользу бюджета Крыма 152,6 млрд руб. по иску об ущербе из-за водной блокады.