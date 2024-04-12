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В Крыму назвали «колоссальным» ущерб от нахождения в составе Украины

Ведомости

За время нахождения в составе Украины Крыму был нанесен колоссальный ущерб. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, передает «РИА Новости».

Он отметил, что власти работают над оценкой ущерба. Проводится «последовательная, скрупулезная работа», добавил Константинов. Сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба от энергетической блокады Крыма. После этого власти намерены провести оценку продовольственной, банковской и других блокад.

«Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет – сложная задача, требующая специальной методики», – заявил глава крымского парламента.

4 марта Арбитражный суд в Крыму зарегистрировал иск об энергетической блокаде республики со стороны Украины. Сумму ущерба бюджету региона от действий Киева оценили в 3,156 трлн руб. Ответчиками выступают правительство Украины, украинское минэнерго и «Укрэнерго». Общественная палата Крыма также намерена направить в Верховный суд России иск о возмещении ущерба жителям полуострова от энергетической блокады на сумму почти 3,5 трлн руб.

О начале подсчета суммы ущерба из-за энергетической блокады стало известно в ноябре 2023 г. Тогда Константинов прогнозировал, что сумма потерь от энергоблокады будет больше, чем от водной. В октябре 2023 г. суд взыскал с Украины в пользу бюджета Крыма 152,6 млрд руб. по иску об ущербе из-за водной блокады.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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