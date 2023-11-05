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Власти Крыма начали подсчет ущерба от энергоблокады со стороны Украины

Ведомости

В Крыму начался подсчет ущерба, который Украина нанесла бюджету республики энергетической блокадой, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

Власти республики, по его словам, провели первое заседание. Ожидается, что сумма потерь от энергоблокады Крыма будет больше, чем по водной блокаде – в октябре суд постановил взыскать с Украины в пользу бюджета субъекта 152,6 млрд руб. 

«Это понятно и логично. У киевского режима была задача вообще энергетически положить полуостров, создав невероятного уровня экологическую катастрофу», – сказал Константинов.

Власти подадут иск сначала по возмещению ущерба, который понес бюджет республики, а затем – по ущербу юридическим и физическим лицам, добавил он.

Власти Крыма подадут второй иск к Украине

Арбитражный суд Крыма в конце октября удовлетворил иск госсовета республики о возмещении вреда, причиненного Украиной из-за водной блокады полуострова. Суд постановил взыскать с Киева 152,6 млрд руб.

Константинов тогда заявил, что дальше власти республики планируют подсчитать ущерб «в результате транспортной, энергетической, финансовой, продовольственной блокад Крыма». Говоря об иске, связанном с энергоблокадой, он уточнил, что речь идет в том числе о затратах на строительство энергомоста и расходах на приобретение генераторов в социальные учреждения. 

Крымский полуостров был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 г. в результате подрыва опор двух действовавших на тот момент ЛЭП, идущих с Украины. На полуострове был введен режим ЧС, начались усиленные работы по строительству энергомоста в Крым из России. 2 декабря в присутствии президента Владимира Путина была запущена первая цепь линии электропередачи между ЕЭС России и Крымской энергосистемой мощностью 200 МВт. 11 мая была запущена последняя, четвертая, нитка энергомоста. Режим ЧС сняли в мае 2016 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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