Власти Крыма начали подсчет ущерба от энергоблокады со стороны Украины
В Крыму начался подсчет ущерба, который Украина нанесла бюджету республики энергетической блокадой, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.
Власти республики, по его словам, провели первое заседание. Ожидается, что сумма потерь от энергоблокады Крыма будет больше, чем по водной блокаде – в октябре суд постановил взыскать с Украины в пользу бюджета субъекта 152,6 млрд руб.
«Это понятно и логично. У киевского режима была задача вообще энергетически положить полуостров, создав невероятного уровня экологическую катастрофу», – сказал Константинов.
Власти подадут иск сначала по возмещению ущерба, который понес бюджет республики, а затем – по ущербу юридическим и физическим лицам, добавил он.
Арбитражный суд Крыма в конце октября удовлетворил иск госсовета республики о возмещении вреда, причиненного Украиной из-за водной блокады полуострова. Суд постановил взыскать с Киева 152,6 млрд руб.
Константинов тогда заявил, что дальше власти республики планируют подсчитать ущерб «в результате транспортной, энергетической, финансовой, продовольственной блокад Крыма». Говоря об иске, связанном с энергоблокадой, он уточнил, что речь идет в том числе о затратах на строительство энергомоста и расходах на приобретение генераторов в социальные учреждения.
Крымский полуостров был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 г. в результате подрыва опор двух действовавших на тот момент ЛЭП, идущих с Украины. На полуострове был введен режим ЧС, начались усиленные работы по строительству энергомоста в Крым из России. 2 декабря в присутствии президента Владимира Путина была запущена первая цепь линии электропередачи между ЕЭС России и Крымской энергосистемой мощностью 200 МВт. 11 мая была запущена последняя, четвертая, нитка энергомоста. Режим ЧС сняли в мае 2016 г.