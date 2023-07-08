Власти Крыма подадут второй иск к Украине

Крымский полуостров был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 г. в результате подрыва опор двух действовавших на тот момент ЛЭП, идущих с Украины. На полуострове был введен режим ЧС, начались усиленные работы по строительству энергомоста в Крым из России. 2 декабря в присутствии президента Владимира Путина была запущена первая цепь линии электропередачи между ЕЭС России и Крымской энергосистемой мощностью 200 МВт. 11 мая была запущена последняя, четвертая, нитка энергомоста. В мае 2016 г. глава Крыма Сергей Аксенов снял режим чрезвычайной ситуации.