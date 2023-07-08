Власти Крыма подадут второй иск к Украине
Крым подаст к Украине еще один иск о возмещении ущерба, он будет связан с энергетической блокадой полуострова, сообщил «РИА Новости» председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.
3 июля Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова. Константинов тогда заявил, что власти продолжат работу по формированию претензий к Украине и Западу. Замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов оценивал общий ущерб Крыму от водной блокады в 1 трлн руб. Он отмечал, что к иску могут присоединиться пострадавшие частные организации и ИП.
«Второй иск будет связан с энергетической блокадой. Убежден, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан должны понести заслуженное наказание», – сказал Константинов, добавив, что подсчитать нанесенный энергетической и банковской блокадами ущерб будет проще. Он уточнил, что речь идет в том числе о затратах на строительство энергомоста и расходы на приобретение генераторов в социальные учреждения.
Крымский полуостров был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 г. в результате подрыва опор двух действовавших на тот момент ЛЭП, идущих с Украины. На полуострове был введен режим ЧС, начались усиленные работы по строительству энергомоста в Крым из России. 2 декабря в присутствии президента Владимира Путина была запущена первая цепь линии электропередачи между ЕЭС России и Крымской энергосистемой мощностью 200 МВт. 11 мая была запущена последняя, четвертая, нитка энергомоста. В мае 2016 г. глава Крыма Сергей Аксенов снял режим чрезвычайной ситуации.