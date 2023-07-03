В Крыму суд зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152 млрд рублей ущерба
Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова. Об этом сообщил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
Константинов пояснил, что иск позволит «установить справедливость на официальном, юридическом уровне».
Он также добавил, что власти продолжат работу по формированию претензий к Украине и Западу. По мнению Константинова, после окончания спецоперации начнутся переговоры и Запад сразу предъявит России ущерб, якобы нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. «Скажут, мол, мы снимаем санкции, продавайте нам нефть на этот объем средств, например. Со своей стороны, нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина», – подчеркнул Константинов.
В феврале 2022 г. глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов отмечал, что иск о взыскании ущерба от водной блокады в размере 150 млрд руб. подготовлен, но в процессе его рассмотрения сумма будет только расти. До этого власти озвучивали цифру около 1,4 млрд руб. Основными ответчиками Трофимов назвал украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственное агентство водных ресурсов и Управление Северо-Крымского канала. По его словам, к иску смогут присоединиться и коммерческие структуры.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В 2021 г. следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид) по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. 24 февраля 2022 г., в день начала спецоперации России на Украине, Минобороны РФ сообщило о разблокировке Северо-Крымского канала.