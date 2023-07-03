В Крыму суд зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152 млрд рублей ущерба

Он также добавил, что власти продолжат работу по формированию претензий к Украине и Западу. По мнению Константинова, после окончания спецоперации начнутся переговоры и Запад сразу предъявит России ущерб, якобы нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. «Скажут, мол, мы снимаем санкции, продавайте нам нефть на этот объем средств, например. Со своей стороны, нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина», – подчеркнул Константинов.