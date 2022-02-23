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Экономика

Ущерб от водной блокады Крыма оценили в 150 млрд рублей

Ведомости

В Крыму подготовили иск к Украине за организацию водной блокады полуострова, сумма ущерба превысила 150 млрд руб., сообщил «РИА Новости» глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов. Основными ответчиками он назвал украинское Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Государственное агентство водных ресурсов и Управление Северо-Крымского канала.

«В процессе рассмотрения иска сумма ущерба, предъявленная государству Украина, будет только расти», — сказал Трофимов.

По его словам, сейчас проделана «самая сложная часть работы» — обоснование позиции по привлечению к ответственности Украины и доказательство виновности ответчика. К иску могут присоединиться юридические лица, в том числе химические и аграрные предприятия республики и санаторно-курортные комплексы, которые тоже понесли «колоссальные убытки», добавил Трофимов.

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До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.

Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, говорил ранее вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. 24 августа прошлого года главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид) по факту водной блокады Крыма со стороны Украины.

Из-за строительства дамбы на территории Херсонской области в апреле 2014 г. прекратилась подача днепровской воды по каналу. Отсутствие водоснабжения вызывает истощение сельскохозяйственных земель, а также влечет за собой изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, отметили в СК. Помимо этого перекрытие канала повлияло на качество воды, которая используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

21 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 222,2 млн руб. на обеспечение водоснабжения в Крыму. В правительстве отметили, что такие меры помогут увеличить подачу воды не менее чем на 10 000 куб. м в сутки. В том же месяце правительство выделило дополнительно более 2 млрд руб. на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов на полуострове. До этого был утвержден комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя стоимостью 48 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных