Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — рассказал он.