Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины
Крым предъявит иск трем гражданам Украины, заявлявшим о своей причастности к организации водной блокады полуострова, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с «РИА Новости».
«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — рассказал он.
Иск будет предъявлен бывшим депутатам Рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему парламентарию – Мустафе Джемилеву. Чубаров и Джемилев, отмечает агентство, также возглавляют «Меджлис крымскотатарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России). В крымском парламенте полагают, что ущерб от водной блокады составил около 1,47 трлн руб.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.