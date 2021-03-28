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Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины

Ведомости

Крым предъявит иск трем гражданам Украины, заявлявшим о своей причастности к организации водной блокады полуострова, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с «РИА Новости».

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — рассказал он.

Иск будет предъявлен бывшим депутатам Рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему парламентарию – Мустафе Джемилеву. Чубаров и Джемилев, отмечает агентство, также возглавляют «Меджлис крымскотатарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России). В крымском парламенте полагают, что ущерб от водной блокады составил около 1,47 трлн руб.

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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