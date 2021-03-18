Хуснуллин анонсировал бурение скважин в Азовском море для подачи воды в Крым
Скважины в Азовском море для подачи воды в Крым начнут бурить в апреле, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время телемоста с участием президента России Владимира Путина о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в указанных регионах. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Мы продолжаем вести работу по разведыванию дополнительного объема скважин. Также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле месяце выйдем уже на бурение первых скважин», – сказал Хуснуллин.
Он отметил, что проблема острого дефицита воды в республике ликвидирована. Правительство утвердило план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, разработать который ранее поручил президент.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.