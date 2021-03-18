Хуснуллин анонсировал бурение скважин в Азовском море для подачи воды в Крым

«Мы продолжаем вести работу по разведыванию дополнительного объема скважин. Также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле месяце выйдем уже на бурение первых скважин», – сказал Хуснуллин.