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Хуснуллин анонсировал бурение скважин в Азовском море для подачи воды в Крым

Ведомости

Скважины в Азовском море для подачи воды в Крым начнут бурить в апреле, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время телемоста с участием президента России Владимира Путина о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в указанных регионах. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы продолжаем вести работу по разведыванию дополнительного объема скважин. Также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле месяце выйдем уже на бурение первых скважин», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что проблема острого дефицита воды в республике ликвидирована. Правительство утвердило план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, разработать который ранее поручил президент. 

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.

Ранее по теме: Хуснуллин доложил Путину о ликвидации острого дефицита воды в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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