Хуснуллин доложил Путину о ликвидации острого дефицита воды в Крыму

Путин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что вопрос с водоснабжением данных территорий будет решен. «Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе с водой. Сейчас это наиболее острый, первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев», — сказал президент.