Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Хуснуллин доложил Путину о ликвидации острого дефицита воды в Крыму

Ведомости

Проблема острого дефицита воды в Республике Крым и городе Севастополь ликвидирована, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин во время телемоста о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в указанных регионах. Трансляцию заседания с участием президента страны Владимира Путина вел телеканал «Россия 24».

«Считаю важным отметить, что, реализовывая первоочередные мероприятия, мы уже сейчас смогли ликвидировать острый дефицит воды, остановить истощение поверхностных источников водоснабжения и приступить к их наполнению», — доложил Хуснуллин главе государства.

Также вице-премьер добавил, что правительство утвердило план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, разработать который ранее поручил президент. Документ предусматривает реализацию 14 мероприятий на сумму 48 млрд руб.

По словам Путина, план рассчитан до 2024 г. Среди запланированных мероприятий — разработка подземных запасов воды, строительство различных гидросооружений и систем очистки, ликвидация потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды. Кроме того, как отметил Хуснуллин, туда также заложена возможность строительства опреснительных станций. Подобное решение может быть принято в случае недостижения необходимого объема подачи воды за счет остальных проектов, разъяснил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, правительство планирует к 2024 г. удвоить объем подачи воды в Крым и Севастополь — до 300 тыс. кубов. Сейчас это является суточной нормой потребления.

Путин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что вопрос с водоснабжением данных территорий будет решен. «Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе с водой. Сейчас это наиболее острый, первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев», — сказал президент.

9 марта глава Крыма Сергей Аксенов поручил определить график работы учреждений и водоснабжения населения в курортный сезон с учетом наихудшего сценария. Он напомнил, что ситуация с водой ухудшилась в регионе на фоне засухи, из-за которой выпавшие осадки уходят в почву и не заполняют водохранилища.

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В конце декабря 2020 г. Аксенов называл опреснение воды единственным выходом из водного кризиса.

Ранее по теме: Глава Крыма поручил проработать худшие сценарии водоснабжения полуострова

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных