Хуснуллин доложил Путину о ликвидации острого дефицита воды в Крыму
Проблема острого дефицита воды в Республике Крым и городе Севастополь ликвидирована, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин во время телемоста о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в указанных регионах. Трансляцию заседания с участием президента страны Владимира Путина вел телеканал «Россия 24».
«Считаю важным отметить, что, реализовывая первоочередные мероприятия, мы уже сейчас смогли ликвидировать острый дефицит воды, остановить истощение поверхностных источников водоснабжения и приступить к их наполнению», — доложил Хуснуллин главе государства.
Также вице-премьер добавил, что правительство утвердило план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, разработать который ранее поручил президент. Документ предусматривает реализацию 14 мероприятий на сумму 48 млрд руб.
По словам Путина, план рассчитан до 2024 г. Среди запланированных мероприятий — разработка подземных запасов воды, строительство различных гидросооружений и систем очистки, ликвидация потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды. Кроме того, как отметил Хуснуллин, туда также заложена возможность строительства опреснительных станций. Подобное решение может быть принято в случае недостижения необходимого объема подачи воды за счет остальных проектов, разъяснил вице-премьер.
По словам Хуснуллина, правительство планирует к 2024 г. удвоить объем подачи воды в Крым и Севастополь — до 300 тыс. кубов. Сейчас это является суточной нормой потребления.
Путин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что вопрос с водоснабжением данных территорий будет решен. «Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе с водой. Сейчас это наиболее острый, первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев», — сказал президент.
9 марта глава Крыма Сергей Аксенов поручил определить график работы учреждений и водоснабжения населения в курортный сезон с учетом наихудшего сценария. Он напомнил, что ситуация с водой ухудшилась в регионе на фоне засухи, из-за которой выпавшие осадки уходят в почву и не заполняют водохранилища.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В конце декабря 2020 г. Аксенов называл опреснение воды единственным выходом из водного кризиса.