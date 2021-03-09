Глава Крыма поручил проработать худшие сценарии водоснабжения полуострова

«До следующего штаба, коллеги, мы с вами договорились, полностью определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений и снабжения населения в курортный сезон. Мы понимаем, разбор воды увеличится. Должна быть простая математическая модель исходя из худшей ситуации. Мы ее понимаем. Возможно, она будет неприятная, говорим открыто. График будет неприятный достаточно, но, тем не менее, который должен нам позволить провести курортный сезон, соответственно, продержаться, дать людям возможность заработать. Рассчитываем на худшую ситуацию», — сказал он.