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Глава Крыма поручил проработать худшие сценарии водоснабжения полуострова

Ведомости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе совещания оперативного штаба по ситуации в сфере водообеспечения полуострова поручил определить график работы учреждений и водоснабжения населения в курортный сезон с учетом наихудшего сценария. Трансляция заседания велась на странице Аксенова в Facebook.

«До следующего штаба, коллеги, мы с вами договорились, полностью определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений и снабжения населения в курортный сезон. Мы понимаем, разбор воды увеличится. Должна быть простая математическая модель исходя из худшей ситуации. Мы ее понимаем. Возможно, она будет неприятная, говорим открыто. График будет неприятный достаточно, но, тем не менее, который должен нам позволить провести курортный сезон, соответственно, продержаться, дать людям возможность заработать. Рассчитываем на худшую ситуацию», — сказал он.

В качестве примера такой ситуации Аксенов привел засуху, из-за которой выпавшие осадки «уйдут в почву» и не заполнят водохранилища. При планировании от призвал отталкиваться от ситуации, которая существует на полуострове на данный момент.

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В конце декабря 2020 г. Аксенов называл опреснение воды единственным выходом из водного кризиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных