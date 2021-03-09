Глава Крыма поручил проработать худшие сценарии водоснабжения полуострова
«До следующего штаба, коллеги, мы с вами договорились, полностью определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений и снабжения населения в курортный сезон. Мы понимаем, разбор воды увеличится. Должна быть простая математическая модель исходя из худшей ситуации. Мы ее понимаем. Возможно, она будет неприятная, говорим открыто. График будет неприятный достаточно, но, тем не менее, который должен нам позволить провести курортный сезон, соответственно, продержаться, дать людям возможность заработать. Рассчитываем на худшую ситуацию», — сказал он.
В качестве примера такой ситуации Аксенов привел засуху, из-за которой выпавшие осадки «уйдут в почву» и не заполнят водохранилища. При планировании от призвал отталкиваться от ситуации, которая существует на полуострове на данный момент.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В конце декабря 2020 г. Аксенов называл опреснение воды единственным выходом из водного кризиса.