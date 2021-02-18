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На Украине пообещали достроить перекрывающую водоснабжение Крыма дамбу

Ведомости

Власти Украины планируют достроить дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на так называемого постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича.

«Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированному Крыму, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области», — заявил Кориневич на встрече с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко. По словам Кориневича, «позиция представительства и управления канала однозначна: никакой воды в Крым к деоккупации». 

В Крыму планы Киева блокировать подачу воды назвали смешными. Глава государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев назвал это «очередной уловкой» киевских властей. «Долгосрочные прогнозы и планы, которые себе рисуют функционеры так называемого представительства президента Украины, просто смешны. О каком еще строительстве дамбы идет речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но тем не менее мы справляемся со всеми вызовами и задачами», — сказал Кангиев.

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В конце декабря 2020 г. глава Крыма Сергей Аксенов называл опреснение воды единственным выходом из водного кризиса.

Ранее по теме: На Украине хотят законодательно запретить подачу воды в Крым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных