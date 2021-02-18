На Украине пообещали достроить перекрывающую водоснабжение Крыма дамбу
Власти Украины планируют достроить дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на так называемого постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича.
«Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированному Крыму, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области», — заявил Кориневич на встрече с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко. По словам Кориневича, «позиция представительства и управления канала однозначна: никакой воды в Крым к деоккупации».
В Крыму планы Киева блокировать подачу воды назвали смешными. Глава государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев назвал это «очередной уловкой» киевских властей. «Долгосрочные прогнозы и планы, которые себе рисуют функционеры так называемого представительства президента Украины, просто смешны. О каком еще строительстве дамбы идет речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но тем не менее мы справляемся со всеми вызовами и задачами», — сказал Кангиев.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В конце декабря 2020 г. глава Крыма Сергей Аксенов называл опреснение воды единственным выходом из водного кризиса.