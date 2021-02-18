На Украине пообещали достроить перекрывающую водоснабжение Крыма дамбу

В Крыму планы Киева блокировать подачу воды назвали смешными. Глава государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев назвал это «очередной уловкой» киевских властей. «Долгосрочные прогнозы и планы, которые себе рисуют функционеры так называемого представительства президента Украины, просто смешны. О каком еще строительстве дамбы идет речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но тем не менее мы справляемся со всеми вызовами и задачами», — сказал Кангиев.