На Украине хотят законодательно запретить подачу воды в Крым
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес в парламент страны законопроект о запрете возобновления водоснабжения Крыма с украинской территории. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Внесли в раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения Крыма до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и окружающими водами Черного и Азовского морей», — написал Гончаренко.
Согласно открытым данным, питьевые и бытовые потребности населения Крыма могут быть полностью удовлетворены собственными водными ресурсами, отметил депутат. По его словам, России нужно больше воды для развития промышленности и военной базы, поскольку страна продолжает увеличивать количество техники и воинского контингента на полуострове.
Проблемы с водоснабжением населения Крыма водой обострились летом 2020 г. С сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. К декабрю особенно острая ситуация сложилась в Ялте, Севастополе и ряде других городов, поскольку снабжающие их водохранилища близки к истощению.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.