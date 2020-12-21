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На Украине хотят законодательно запретить подачу воды в Крым

Ведомости

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес в парламент страны законопроект о запрете возобновления водоснабжения Крыма с украинской территории. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Внесли в раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения Крыма до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и окружающими водами Черного и Азовского морей», — написал Гончаренко.

Согласно открытым данным, питьевые и бытовые потребности населения Крыма могут быть полностью удовлетворены собственными водными ресурсами, отметил депутат. По его словам, России нужно больше воды для развития промышленности и военной базы, поскольку страна продолжает увеличивать количество техники и воинского контингента на полуострове. 

Проблемы с водоснабжением населения Крыма водой обострились летом 2020 г. С сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. К декабрю особенно острая ситуация сложилась в Ялте, Севастополе и ряде других городов, поскольку снабжающие их водохранилища близки к истощению.

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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