На Украине хотят законодательно запретить подачу воды в Крым

Проблемы с водоснабжением населения Крыма водой обострились летом 2020 г. С сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. К декабрю особенно острая ситуация сложилась в Ялте, Севастополе и ряде других городов, поскольку снабжающие их водохранилища близки к истощению.