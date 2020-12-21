Шойгу назвал срок завершения работ военными по водоснабжению Крыма
Военные завершат строительство инфраструктуры, необходимой для увеличения подачи воды населению Крыма, к марту 2021 г., заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«С 1 марта следующего года объем ежесуточной подачи воды еще увеличится на 50 тысяч кубометров за счет завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры», — заявил Шойгу на годовой коллегии ведомства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24». Глава военного ведомства отметил, что военными уже построен и полгода эксплуатируется полевой магистральный трубопровод длиной 819 км для снабжения водой Симферополя и центральной части Крымского полуострова.
«В текущем году для Севастополя завершили строительство водовода и гидротехнических сооружений, позволяющих ежесуточно подавать 15 тысяч кубометров воды», — добавил Шойгу.
Проблемы с водоснабжением населения Крыма водой обострились летом 2020 г. С сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. К декабрю особенно острая ситуация сложилась в Ялте, Севастополе и ряде других городов, поскольку снабжающие их водохранилища близки к истощению.
В октябре правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма стоимостью около 50 млрд руб. В него входят уже выделенные 6 млрд руб., которые пошли на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.
Кроме того, в Крыму в районе Николаевки построят первую в России установку для опреснения морской воды. Рассматривается вопрос о снабжении опресненной водой населения Ялты, в окрестностях которой не нашли крупных запасов подземных вод.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.