Хуснуллин заявил об обнаружении источника подземных вод в Севастополе
В ходе геологоразведки были обнаружены подземные воды в Севастополе, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно в этом же районе подземные воды», — заявил он.
По оценкам Хуснуллина, дополнительные скважины позволят подавать для Севастополя 10 000 кубометров пресной воды в сутки. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что скважины должны будут быть готовы к эксплуатации к середине февраля.
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в свою очередь отметил, что строительство водозабора на реке Бельбек будет завершено к 1 марта 2021 г. Водозабор обеспечит Севастополь 50 000 кубометров воды в сутки.
Система водоснабжения Симферополя исторически формировалась только за счет водохранилищ поверхностного стока. Малоснежная зима, засушливые весна и лето привели к тому, что уровень воды в водохранилищах стал «критическим», ранее рассказывала глава администрации города Елена Проценко.
Ранее правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма, состоящий из 14 проектов общей стоимостью около 50 млрд руб. В него входят уже выделенные 6 млрд руб., которые пошли на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.
В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, а с сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. Тогда же президент России Владимир Путин пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения на полуострове. Кроме того, власти объявили о планах постройки опреснительной станции на морском побережье для обеспечения части потребностей полуострова. Это будет первое подобное сооружение в России.