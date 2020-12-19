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Хуснуллин заявил об обнаружении источника подземных вод в Севастополе

Ведомости

В ходе геологоразведки были обнаружены подземные воды в Севастополе, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно в этом же районе подземные воды», — заявил он.

По оценкам Хуснуллина, дополнительные скважины позволят подавать для Севастополя 10 000 кубометров пресной воды в сутки. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что скважины должны будут быть готовы к эксплуатации к середине февраля.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в свою очередь отметил, что строительство водозабора на реке Бельбек будет завершено к 1 марта 2021 г. Водозабор обеспечит Севастополь 50 000 кубометров воды в сутки.

Система водоснабжения Симферополя исторически формировалась только за счет водохранилищ поверхностного стока. Малоснежная зима, засушливые весна и лето привели к тому, что уровень воды в водохранилищах стал «критическим», ранее рассказывала глава администрации города Елена Проценко.

Ранее правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма, состоящий из 14 проектов общей стоимостью около 50 млрд руб. В него входят уже выделенные 6 млрд руб., которые пошли на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.

В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, а с сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. Тогда же президент России Владимир Путин пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения на полуострове. Кроме того, власти объявили о планах постройки опреснительной станции на морском побережье для обеспечения части потребностей полуострова. Это будет первое подобное сооружение в России.

Ранее по теме: Используемое для снабжения Симферополя водохранилище близко к истощению

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных