Используемое для снабжения Симферополя водохранилище близко к истощению
Запасов воды в Аянском водохранилище осталось на восемь дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу компании «Вода Крыма» Владимира Баженова. Водохранилище используется для снабжения Симферополя.
«У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой», — сказал Баженов в ходе оперативного совещания штаба по водоснабжению Крыма.
По его словам, на этой неделе завершаются работы по вводу в строй нового участка водовода для подачи в южный район города артезианской воды.
Система водоснабжения Симферополя исторически формировалась только за счет водохранилищ поверхностного стока. Малоснежная зима, засушливые весна и лето привели к тому, что уровень воды в водохранилищах стал «критическим», ранее рассказывала глава администрации города Елена Проценко.
Ранее правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма, состоящий из 14 проектов общей стоимостью около 50 млрд руб. В него входят уже выделенные 6 млрд руб., которые пошли на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.
В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, а с сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. Тогда же президент России Владимир Путин пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения на полуострове. Кроме того, власти объявили о планах постройки опреснительной станции на морском побережье для обеспечения части потребностей полуострова. Это будет первое подобное сооружение в России.