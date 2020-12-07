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Ялта c 14 декабря перейдет на подачу воды по графику

Ведомости

В Ялте с 14 декабря ограничат подачу воды из-за обмеления водохранилиц, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева.

«Со следующего понедельника переход на график подачи воды — по 3 часа утром и 3 часа вечером», — сказал Черняев на заседании оперативного штаба по водоснабжению. По его словам, наблюдаются минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту.

Ранее водоканал Южного берега Крыма призвал жителей Ялты экономнее расходовать воду из-за истощения запасов в двух водохранилищах, снабжающих юг полуострова, ввиду отсутствия осадков.

В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, а с сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. Правительство России подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма, состоящий из 14 проектов общей стоимостью около 50 млрд руб.

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.

Ранее по теме: Жителей Ялты попросили экономить воду из-за истощения запасов водохранилища

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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