Ялта c 14 декабря перейдет на подачу воды по графику
В Ялте с 14 декабря ограничат подачу воды из-за обмеления водохранилиц, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева.
«Со следующего понедельника переход на график подачи воды — по 3 часа утром и 3 часа вечером», — сказал Черняев на заседании оперативного штаба по водоснабжению. По его словам, наблюдаются минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту.
Ранее водоканал Южного берега Крыма призвал жителей Ялты экономнее расходовать воду из-за истощения запасов в двух водохранилищах, снабжающих юг полуострова, ввиду отсутствия осадков.
В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, а с сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. Правительство России подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма, состоящий из 14 проектов общей стоимостью около 50 млрд руб.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.