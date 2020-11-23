Жителей Ялты попросили экономить воду из-за истощения запасов водохранилища
Водоканал Южного берега Крыма призвал жителей Ялты экономнее расходовать воду из-за истощения запасов в двух водохранилищах, снабжающих юг полуострова, ввиду отсутствия осадков. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Водоканал Южного берега Крыма фиксирует значительное снижение запасов воды в водохранилищах Счастливенское и Загорское. (. . .) Учитывая полное отсутствие осадков и как результат отсутствие притоков, просим всех абонентов экономно расходовать воду», — приводит агентство сообщение водоканала.
В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, а с сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. Правительство России подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма, состоящий из 14 проектов общей стоимостью около 50 млрд руб.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.