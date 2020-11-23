В Евпатории до конца года отключат горячую воду
Горячую воду отключат в Евпатории до конца года с целью экономии, заявил генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании, посвященном ситуации с водоснабжением Симферополя.
«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении в городе подачи горячей воды так, как это было сделано в Симферополе с 24 сентября», — сказал Баженов. Он отметил, что подача горячей воды возобновится после ввода в эксплуатацию Вилинского водозабора.
Глава Крыма Сергей Аксенов принес свои извинения евпаторийцам и заверил, что до 31 декабря подача горячей воды в городе возобновится. «Других решений с точки зрения того, чтоб промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет», – объяснил он.
В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, а с сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. Правительство России подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма, состоящий из 14 проектов общей стоимостью около 50 млрд руб.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.