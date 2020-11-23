В Евпатории до конца года отключат горячую воду

«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении в городе подачи горячей воды так, как это было сделано в Симферополе с 24 сентября», — сказал Баженов. Он отметил, что подача горячей воды возобновится после ввода в эксплуатацию Вилинского водозабора.