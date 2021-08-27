В Крыму определили «главного организатора» водной блокады
Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает «РИА Новости».
«Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», — сказал Фикс. По его словам, Сенченко был «непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом».
24 августа главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид) по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. Из-за строительства дамбы на территории Херсонской области в апреле 2014 г. прекратилась подача днепровской воды по каналу. Отсутствие водоснабжение вызывает истощение сельскохозяйственных земель, а также влечет за собой изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, отметили в СК. Помимо этого перекрытие канала повлияло на качество воды, которая используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
21 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 222,2 млн руб. на обеспечение водоснабжения в Крыму. В правительстве отметили, что такие меры помогут увеличить подачу воды не менее чем на 10 000 куб. м в сутки. В том же месяце правительство выделило дополнительно более 2 млрд руб. на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов на полуострове. До этого был утвержден комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя стоимостью 48 млрд руб. Согласно ему на полуострове должны отремонтировать сети водоснабжения и построить современную инженерную инфраструктуру, в том числе водозаборы, водоотводы и очистные сооружения.
Проблемы с водоснабжением Крыма из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала обострились летом-осенью 2020 г. из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту.