СК возбудил дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ «Экоцид» по факту водной блокады Крыма со стороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала», — говорится в сообщении.
Из-за строительства дамбы на территории Херсонской области в апреле 2014 г. прекратилась подача днепровской воды по каналу. Отсутствие водоснабжение вызывает истощение сельскохозяйственных земель, а также влечет за собой изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, отметили в СК. Помимо этого, перекрытие канала повлияло на качество воды, которая используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
«За последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш» теряют свое природоохранное значение», — подчеркнули в ведомстве.
21 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 222,2 млн руб. на обеспечение водоснабжения в Крыму. В правительстве отметили, что такие меры помогут увеличить подачу воды не менее чем на 10 000 куб. м в сутки. В том же месяце правительство выделило дополнительно более 2 млрд руб. на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов на полуострове. До этого был утвержден комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя стоимостью 48 млрд руб. Согласно ему, на полуострове должны отремонтировать сети водоснабжения и построить современную инженерную инфраструктуру, в том числе водозаборы, водоотводы и очистные сооружения.
Проблемы с водоснабжением Крыма из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала обострились летом-осенью 2020 г. из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту.