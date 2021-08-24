СК возбудил дело об экоциде из-за водной блокады Крыма

21 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 222,2 млн руб. на обеспечение водоснабжения в Крыму. В правительстве отметили, что такие меры помогут увеличить подачу воды не менее чем на 10 000 куб. м в сутки. В том же месяце правительство выделило дополнительно более 2 млрд руб. на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов на полуострове. До этого был утвержден комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя стоимостью 48 млрд руб. Согласно ему, на полуострове должны отремонтировать сети водоснабжения и построить современную инженерную инфраструктуру, в том числе водозаборы, водоотводы и очистные сооружения.