Аксёнов заявил об окончании «дна» водного кризиса в Крыму
«Дно» водного кризиса в Крыму пройдено, больше ситуация с водоснабжением ухудшаться не будет. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, передает «РИА Новости».
«Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны», — сказал Аксенов. Он добавил, что вопросы со стабильным водоснабжением Крыма планируется решить, «даже если осадков не будет».
По его словам, сейчас самым сложным регионом в водоснабжении остается Алушта и близлежащие села. Для решения этого вопроса сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование Солнечногороского водохранилища на 8 млн кубометров, которое планируется наполнять водой из водопада Джур-Джур.
Проблемы с водоснабжением Крыма, возникшие в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (давал 85% потребления воды жителями региона), обострились летом-осенью 2020 г. Из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту, пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.
Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. В октябре было решено выделить на создание новых объектов водоснабжения на полуострове, в том числе, первой в России станции опреснения и новых водозаборов, 5 млрд руб. 18 марта 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована. В начале мая Хуснуллин заявил, что на 2021 г. и ближайшие годы Крым уже обеспечен водой.