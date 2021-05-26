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Аксёнов заявил об окончании «дна» водного кризиса в Крыму

Ведомости

«Дно» водного кризиса в Крыму пройдено, больше ситуация с водоснабжением ухудшаться не будет. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, передает «РИА Новости».

«Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны», — сказал Аксенов. Он добавил, что вопросы со стабильным водоснабжением Крыма планируется решить, «даже если осадков не будет». 

По его словам, сейчас самым сложным регионом в водоснабжении остается Алушта и близлежащие села. Для решения этого вопроса сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование Солнечногороского водохранилища на 8 млн кубометров, которое планируется наполнять водой из водопада Джур-Джур.

Проблемы с водоснабжением Крыма, возникшие в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (давал 85% потребления воды жителями региона), обострились летом-осенью 2020 г. Из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту, пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.

Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. В октябре было решено выделить на создание новых объектов водоснабжения на полуострове, в том числе, первой в России станции опреснения и новых водозаборов, 5 млрд руб. 18 марта 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована. В начале мая Хуснуллин заявил, что на 2021 г. и ближайшие годы Крым уже обеспечен водой.

Ранее по теме: Хуснуллин заявил об обеспеченности Крыма водой на ближайшие годы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных