Аксёнов заявил об окончании «дна» водного кризиса в Крыму

Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. В октябре было решено выделить на создание новых объектов водоснабжения на полуострове, в том числе, первой в России станции опреснения и новых водозаборов, 5 млрд руб. 18 марта 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована. В начале мая Хуснуллин заявил, что на 2021 г. и ближайшие годы Крым уже обеспечен водой.